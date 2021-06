Durante a partida deste domingo entre Inglaterra e Cróacia, disputada no Estádio de Wembley, um adepto caiu de uma bancada e encontra-se em estado grave, segundo avança a Sky News. A UEFA já terá confirmado o incidente.

“Podemos confirmar que um espetador caiu da bancada logo após o início da partida entre Inglaterra e Croácia, no Estádio de Wembley”, anunciou um porta-voz do campo num comunicado. A UEFA, diz a Sky News, já está a investigar a situação.

Foi ainda referido que o espetador recebeu auxílio médico no local e só depois foi levado para o hospital já em estado grave. “Vamos continuar a comunicar de perto com a UEFA para garantir que o assunto é investigado a fundo e vamos continuar a monitorizar a situação”, continua o comunicado.

O jogo decorria no estádio londrino com 18 497 espetadores presentes nas bancadas. O fã em questão torcia por Inglaterra, que acabou por ganhar a partida com um golo de Raheem Sterling na segunda parte do encontro.

O adepto terá caído pela bancada em direção aos bancos tendo parado apenas no cimento, segundo relatos de alguns fãs presentes no local que presenciaram o ocorrido, e citados pelo jornal inglês Metro.

“Pareceu que a equipa de salvamento demorou séculos a chegar até ele. Um rapaz que estava perto de nós viu tudo e estava a chorar com aquilo”, pode ler-se.

[Em atualização]