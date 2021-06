Agora é oficial: Jay Leno fez 9,24 segundos no ¼ de milha com o Model S Plaid

Numa entrevista à cadeia de TV CNBC, Jay Leno confirmou ter batido o recorde para carros de série no ¼ de milha com arranque parado. Ao volante do novo Model S Plaid, precisou de apenas 9,24 segundos.