O piloto Armindo Araújo (Skoda Fábia) venceu este domingo o rali de Castelo Branco, quarta prova do Campeonato de Portugal de Ralis, e alargou a liderança do campeonato.

Armindo Araújo terminou a prova albicastrense com o tempo de 54.27,6 minutos, deixando em segundo lugar o algarvio Ricardo Teodósio (Skoda Fábia), a 06,4 segundos. José Pedro Fontes (Citroën C3), que liderava à partida deste segundo e último dia de prova, foi terceiro, a 17,7 do vencedor.

“Atacámos quando precisamos e gerimos muito bem o nosso ritmo. Durante todo o rali estivemos na luta pela primeira posição, a margem mais distante para a liderança foi de 1,4 segundos e por isso estivemos sempre confiantes que podíamos vencer. Foi isso mesmo que aconteceu e estamos muito satisfeitos com a segunda vitória consecutiva esta temporada e com a consolidação da liderança no CPR”, disse o piloto de Santo Tirso, no final.

Armindo Araújo acabou por dedicar o triunfo à avó, falecida dias antes da prova albicastrense. “Não foram dias fáceis para mim, pois antes do rali iniciar recebi a triste noticia do falecimento da minha avó. Não me pude despedir dela e esta vitória é totalmente dedicada a ela”, concluiu.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Com estes resultados, Armindo Araújo tem agora uma vantagem de sete pontos no campeonato, somando 76 contra os 69 de Teodósio. Bruno Magalhães (Hyundai i20) é terceiro, com 44.

A próxima prova do Campeonato de Portugal de Ralis será o Rali Vinho Madeira, que irá para a estrada entre os dias 5 e 7 de agosto.