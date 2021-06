Apenas uma equipa saiu de campo com os três pontos, mas Áustria e Macedónia do Norte conseguiram ambas a proeza de performances históricas no encontro deste domingo. Com o mesmo onze inicial que venceu a Alemanha em março deste ano, os macedónios, estreantes em Europeus, até nem acusaram muito a pressão e depois de cantarem um hino bastante aguerrido, ganharam força para enfrentarem a Áustria de peito aberto.

Claro que os austríacos têm mais experiência e, em teoria, mais qualidade, mas algo jogava a favor dos macedónios: a ausência de vitórias da Áustria em fases finais de Europeus, sendo esta a sua terceira participação.

Assim, mesmo com mais bola para quem era esperado e tinha, até, essa responsabilidade, o jogo, bem disputado, seguia equilibrado, com o capitão macedónio Pandev a tentar guiar a sua equipa. Do outro lado, Alaba jogava muito recuado e Sabitzer era o principal criador.

Foi de um passe magistral de Sabitzer, da esquerda para a direita, que o lateral Lainer fez o 1-0 para a Áustria. Mais uma vez, a Macedónia do Norte não sentiu a pressão e chegou ao empate dez minutos depois, por intermédio do inevitável Pandev.

A partir daqui a Áustria teve sempre as rédeas do jogo que acabou por desenrolar de forma previsível, com mais dois golos na segunda parte: um de Grogoritsch, criado pelo muitíssimo recuado Alaba (já lá vamos), e ainda outro de Arnautovic.

Apito final, história para a Macedónia e a primeira vitória de sempre para a Áustria, cujo banco festejou efusivamente.

O jogo a três toques

Para recordar

Goran Pandev. Foi até bastante romântico que na estreia de uma equipa numa competição como o Europeu, tenha sido o seu n.º 10, capitão e melhor marcador a fazer o primeiro golo de sempre do país. Teve o mérito de estar lá para aproveitar o azar adversário.

Para esquecer

Diz-se que David Alaba, após 13 anos de Bayern Munique, assinará agora pelo Real Madrid. Estrela maior e capitão da seleção austríaca, conquistou na equipa sénior dos bávaros, com a qual termina contrato, 25 títulos, e ruma agora a Espanha. É verdade que o treinador austríaco ganha o jogo e faz história, é verdade que Alaba joga muitas vezes a defesa-central (e bem), mas recuá-lo para uma espécie de “quarterback” ou líbero podia ter corrido muito pior. Imagine-se que, curiosamente, a Áustria desbloqueia o encontro e chega ao 2-1 com um cruzamento de Alaba (eleito até homem do jogo), que havia então subido pelo “seu” lado esquerdo…

Para valorizar

Áustria e Macedónia do Norte tinham a seu cargo aquele que era, provavelmente para muitos, o jogo “patinho feio” da primeira jornada da fase de grupos do Euro 2020. Admitindo que não foi a partida mais bem jogada de todos os jogos disputados até agora, os jogadores em campo deixaram bem representadas as respetivas bandeiras, o que resultou num jogo agradável de seguir e ver ser disputado. Mesmo que os favoritos tenham ganho, os vencidos estiveram bem à altura da ocasião.