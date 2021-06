O candidato do Partido Socialista (PS) à Câmara de Castelo Branco, o professor Leopoldo Rodrigues, afirma que tem um projeto político diferenciador para o concelho e diz-se inspirado em autarcas como Joaquim Morão, antigo presidente do município.

“Este é um projeto político ambicioso, responsável, participado e com ideias que vão permitir recuperar a centralidade e o ritmo que Castelo Branco perdeu nos últimos anos. Inspiramo-nos em autarcas como Joaquim Morão, que conseguiram posicionar a cidade e o concelho de Castelo Branco numa referência nacional”, afirma o professor.

Leopoldo Rodrigues, que atualmente é o presidente da Junta de Freguesia de Castelo Branco, refere que a sua “vontade inabalável de fazer melhor” e de estar ao serviço da terra onde nasceu foram os principais motivos para que aceitasse liderar a candidatura à presidência pelo PS, partido que está no poder desde 1997.

“É com confiança, muita determinação e conhecimento adquiridos nos mais diversos cargos que fomos desempenhando ao longo da vida que entendemos estarmos à altura de apresentarmos um projeto político diferenciador para o concelho de Castelo Branco”, sublinha.

O candidato diz que tem projetos concretos que vão permitir melhorar, em primeiro lugar, a qualidade de vida das pessoas.

“Ao vencermos as próximas eleições autárquicas vamos propor a redução do preço da água, a devolução gradual do IRS arrecadado pela autarquia às famílias albicastrenses e, neste contexto, vamos propor medidas concretas de estímulo à natalidade dirigidas às famílias e às empresas”, refere.

Propõe ainda um forte investimento na área ambiental. Neste ponto, entende que é necessário preparar o concelho para as adversidades que as alterações climáticas vão, certamente, trazer ao país e a Castelo Branco.

“É preciso avaliar com muito cuidado e de um modo responsável quais as necessidades hídricas do nosso concelho. Não queremos voltar ao tempo em que faltava água nas nossas torneiras. Para isso, propomos fazer todos os esforços, em articulação com os diferentes organismos que gerem os recursos hídricos, para construir uma nova reserva estratégica de água para o concelho, por exemplo, na zona do Barbaído, sem esquecer o projeto da barragem do Alvito”, defende.

O emprego qualificado e a aposta na fixação e atração dos jovens para o concelho fazem parte do rol de preocupações: “Têm de constituir uma prioridade transversal de todo o executivo municipal”.

Leopoldo Rodrigues assume também a educação e a formação, a arte, a cultura e o património como “prioridades fundamentais” no desenvolvimento sustentável que ambiciona. Neste âmbito, destaca a necessária requalificação da zona histórica de Castelo Branco, “numa perspetiva integrada e em diálogo com os seus habitantes”.

Em 1990, o atual presidente da Junta de Freguesia de Castelo Branco licenciou-se em História, na Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa. Quatro anos passados, concluiu outra licenciatura, desta vez em História, Ramo Educacional, na mesma faculdade.

Em 2004, faz um mestrado em Educação, na Universidade da Beira Interior, na Covilhã, e, em 2017, concluiu uma pós-graduação em Administração Escolar, na Escola Superior de Educação de Castelo Branco.

Desde fevereiro de 2016 é diretor do Centro de Emprego e Formação Profissional de Castelo Branco.

Em outubro de 2017, foi eleito presidente da Junta de Freguesia de Castelo Branco e desde 2018 lidera a bancada do PS na Assembleia Municipal.

Nas eleições de 2017, o PS, liderado por Luís Correia, conquistou cinco mandatos, enquanto o PSD elegeu dois vereadores.