A Covid-19 atirou o Euro 2020 um ano para a frente e, agora, em 2021, começam a surgir alguns casos positivos entre as 24 seleções que participam na competição. O mais recente caso foi conhecido este domingo e é João Cancelo, lateral (e provável titular do lado direito) da Seleção portuguesa.

O resultado do teste PCR foi conhecido este domingo de manhã – o jogador tinha feito na véspera um primeiro teste antigénio, que foi positivo –, roubando ao torneio um dos laterais em melhor momento no futebol atual.

Assim, João Cancelo é o segundo jogador a sair de uma convocatória devido à Covid-19, depois de Andrei Mostovoi, jogador russo. O promissor avançado acusou positivo um dia antes do encontro da Rússia frente à Bélgica (3-0 para os belgas, este sábado) e foi substituído pelo defesa Roman Evgeniev.

No Euro vão estar os espanhóis Sergio Busquets e Diego Llorente, mas não sem antes terem assustado. Busquets, capitão da Roja, teve um teste positivo 48 horas depois do encontro de preparação com Portugal em Madrid (empate sem golos). Entretanto, no final da semana, o técnico Luis Enrique afirmou que o jogador, por ter sido dos “primeiros a dar positivo”, vai estar “garantidamente” no Europeu.

Já Llorente, defesa do Leeds de Inglaterra, já fez quatro testes negativos e existe a suspeita de que poderá ter sido um “falso positivo”, como explicou a federação espanhola em comunicado. Durante todo este processo, os espanhóis apresentaram os Sub-21 num jogo de preparação com a Lituânia e criaram até uma “bolha” à margem dos convocados, com 17 atletas a trabalharem de forma condicionada para prevenir mais casos.

A Espanha estreia-se esta segunda-feira no Europeu frente à Suécia, que também teve dois casos positivos na semana de arranque do Europeu. Na seleção escandinava, a estrela em ascensão, Dejan Kulusevski, colega de Cristiano Ronaldo na Juventus, e Mattias Svanberg ficaram infetados.

Numa conferência de imprensa a meio da semana passada, o selecionador Jan Andersson revelou que não iria substituir Kulusevski, na esperança que este esteja, pelo menos, pronto para o segundo jogo da competição. Quanto a Svanberg, mantém-se a expetativa. À semelhança dos adversários espanhóis, os suecos também criaram uma “bolha” onde trabalham outros jogadores.

Voltando à Seleção portuguesa, de recordar que o avançado Gonçalo Guedes falhou o arranque da preparação por estar infetado – entretanto já voltou e diz estar em “perfeita forma” –, e, na Escócia, o jogador John Fleck, caso único na equipa britânica, esteve infetado mas também já voltou a trabalhar com os colegas.