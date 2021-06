Bruno Horta Soares não vê significado na ausência de André Ventura entre os políticos “alvejados” a dardo neste jogo do arraial da IL e recusa qualquer leitura que possa ser feita apontando para uma menor hostilidade do partido em relação ao Chega. “Podíamos estar aqui a conjeturar sobre direita e esquerda. Também tínhamos matraquilhos e eram do Porto e do Benfica, não estavam ali pintados com cores de outros clubes…”.

“Fico contente quando a única coisa a apontar a um arraial que tinha uma logística com aquela complexidade é uma brincadeira de uma barraquinha. Só demonstra que tudo o resto funcionou bem”, diz.

Mais bons momentos da acção política da IL na sua inenarrável festa em pleno surto covid em LVT. Cotrim e sus muchachos miram e disparam flechas a Che com cara de PNS. Bolsonaro não faria melhor. Tanto ódio à esquerda. Saudades da IL que se queria sentar ao centro do Parlamento. pic.twitter.com/0NqJvMAE3Q — Miguel Guedes (@thenwtakeberlin) June 13, 2021

“Estivemos sempre muito atentos à quantidade de pessoas”

O jogo do dardo não foi, porém, o único aspeto do arraial da IL que motivou críticas e questões — a quantidade de pessoas que por ali passaram também. Este domingo, na rede social Twitter, o presidente do PSD Rui Rio entrou no jogo dos dardos e fez mira aos liberais.

“Como é possível a IL ter criticado o PCP e agora ainda fazer pior do que os comunistas? Para vencermos a Covid-19 temos de ter todos respeito pelos outros e sentido de responsabilidade. Assim, não! A arrogância não é arma contra a pandemia, nem a favor da recuperação económica”, escreveu o líder social-democrata.

Como é possível a IL ter criticado o PCP e agora ainda fazer pior do que os comunistas?

Para vencermos a COVID-19 temos de ter todos respeito pelos outros e sentido da responsabilidade. Assim, não! A arrogância não é arma contra a pandemia, nem a favor da recuperação económica. pic.twitter.com/2VsZdSHgb4 — Rui Rio (@RuiRioPSD) June 13, 2021

Bruno Horta Soares, no entanto, defende a organização do evento: “Gostaria de deixar a nota que não haveria ninguém mais preocupado e atento no local do que a organização do evento e eu em particular. Participámos no evento tendo em atenção aos fluxos e movimentações de pessoas. Circularam muitas pessoas mas tenho a convicção que não se ultrapassaram os números [definidos como limites máximos de capacidade]”, refere Bruno Horta Soares.

Vincando que “em nenhum momento foi preciso limitar as entradas”, o candidato da IL a Lisboa assume que houve contactos com a PSP, nomeadamente “no dia anterior”, em que se definiu que a Polícia de Segurança Pública “faria tudo para evitar fluxos demasiado exagerados ao local”.

Mas o balanço foi positivo e não obrigou a esforços da PSP, garante Bruno Horta Soares: “Estivemos sempre muito atentos à quantidade de pessoas. Conseguimos que as entradas e saídas se fizessem sempre a passo e conseguimos medir a temperatura e oferecer álcool gel a todos. Fui perguntando pessoalmente à organização como estava a correr e, apesar de termos tido números elevados de rotação de pessoas, tenho a convicção que nunca se superou a capacidade máxima definida.”

Já sobre o parecer desfavorável da DGS ao evento, e questionado se a IL não estava a contribuir para colocar em causa, no município de Lisboa, a ciência e as orientações dos especialistas de saúde pública, Bruno Horta Soares lembrou que a entidade “autoriza ou não” este tipo de ações e não proibiu o evento. “Foi só uma recomendação”, acrescentou, garantindo que a IL esteve “alerta”, que existia “um conjunto de indicações em todo o espaço” e que se optou por “dar responsabilidade a cada um dos presentes”.

“Espalhámos álcool gel durante todo o espaço e a minha perceção é que havia muitas pessoas com mascara durante toda a noite. Mas o que foi decisivo, e o que Fernando Medina poderia ter feito para que existissem celebrações noutros pontos da cidade, foi o respeito pelos horários — por terminar cedo, às 22h30″, refere Bruno Horta Soares.

Garantindo ainda que “às 23h estava tudo a arrumar cadeiras e mesas”, Bruno Horta Soares admite que o momento de terminar o arraial foi “o de maior tensão”. Porém, “correu de forma impecável, toda a gente compreendeu e sabia que estava em 2021″.

“A minha convicção é que este tipo de evento até às 22h30 poderia ter acontecido em mais pontos da cidade, deixando as pessoas celebrar os Santos Populares com responsabilidade e estando — como eu estive — em casa à meia-noite”, remata.