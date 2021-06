Em atualização

Terminou uma era política em Israel: Benjamin Netanyahu, que foi primeiro-ministro do país durante 12 anos, será substituído como chefe de executivo. Uma votação no Parlamento israelita aprovou hoje um novo Governo, o que marca uma “mudança histórica” como descreve o Financial Times (FT).

Benjamin Netanyahu será substituído por Naftali Bennett, o próximo primeiro-ministro israelita. É descrito como um “ultranacionalista” e liderará uma coligação de oito partidos, da extrema radical à extrema-direita. De acordo com o FT, as previsões dos analistas quanto à durabilidade do próximo Governo são pessimistas. O partido do novo PM, o Yamina, detém apenas 6 dos 120 lugares do parlamento do país.