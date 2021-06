Foi assim com o Benfica em toda a eliminatória, foi assim com o Sporting no primeiro jogo da final: sempre que o FC Porto entrava melhor, conseguia adiantar-se no marcador e chegava ao intervalo na frente, ganhava; quando começava a perder, os adversários jogavam em transições e ia para o descanso em desvantagem, perdia. E foi assim em seis partidas consecutivas, entre meias e final. No entanto, no último encontro no Pavilhão João Rocha, essa tendência mudou e com cinco golos em apenas oito minutos que empataram todas as contas do clássico.

Após sair em desvantagem ao intervalo por 2-0, e não indo além de um golo a reduzir a margem no arranque do segundo tempo, o Sporting conseguiu marcar cinco golos em cerca de oito minutos para virar por completo o jogo 2 que a certa altura parecia controlado pelos dragões, ganhando por 6-3 e devolvendo a derrota por 3-1 que tinha averbado no jogo 1. Agora, o Dragão Arena recebia mais um encontro desta nova final em playoff (até aqui o Campeonato tinha sido jogado só com fase regular) e com o histórico a favor dos azuis e brancos, que de 1977 para cá, com interrupções na modalidade pelo meio dos verde e brancos, nunca tinha perdido em casa com o rival e somara apenas dois empates, um na fase regular da presente edição da prova (2-2).

Foi mesmo isso que aconteceu, até de forma surpreendente pelos números e pelo caminho que o resultado foi levando: os leões estiveram sempre muito mais assertivos no plano ofensivo, chegaram a ter uma vantagem de dois golos no segundo tempo, viram uma bola que entrou na baliza de Xavi Malián não ser validada quando podia fazer o 6-3 mas conservaram o avanço até ao final (6-4), passando a liderar a final por 2-1.

O jogo começou de forma atribulada mas com o Sporting a sair pela primeira vez na frente, aproveitando um cartão azul a Reinaldo Garcia por um toque num bloqueio de Toni Pérez para inaugurar o marcador de livre direto por Gonzalo Romero (6′). Pouco depois, ao tentar evitar um desvio de Gonçalo Alves ao segundo poste após passe de Mena, Ângelo Girão foi atingido na mão pelo stick de um companheiro e teve mesmo de sair, entrando para a baliza José Diogo Macedo durante um par de minutos. O guarda-redes ainda fez duas defesas mas os dragões enfrentavam mais dificuldades do que é normal no ataque organizado, não conseguindo criar tantos problemas aos leões que se mostravam muito organizados em todas as fases do encontro.

A bola parada voltaria a ser um papel importante no desenrolar do clássico, apesar de algumas oportunidades junto das balizas de Xavi Malián e Ângelo Girão, com Gonçalo Alves a resolver de penálti o que não estava a conseguir resolver com a habitual técnica individual em situações de 1×1 e a empatar numa bola que bateu ainda no poste mas foi para as costas do guarda-redes leonino (17′). Voltava tudo à estaca zero no resultado mas por menos de um minuto, com João Souto a desviar de forma oportuna à boca da baliza para dar nova vantagem ao Sporting (18′), resultado que se iria manter depois até ao intervalo que chegou com o 2-1.

O segundo tempo foi um hino a quem gosta de hóquei em patins, com várias situações que poderão não ter agradado tanto aos treinadores mas com um clássico aberto, com muitas transições, com oportunidades de forma constante junto às balizas e com uma chuva de golos que acabou por premiar de novo o conjunto verde e branco, à semelhança do que tinha acontecido no jogo 2: Gonçalo Alves ainda empatou de meia distância logo no minuto inicial (26′), Ferran Font fez o 3-2 num lance muito protestado por Xavi Malián (36′), Rafa empatou logo na jogada seguinte num desvio após passe de Xavi Barroso (36′) mas Verona e Font voltaram a aproveitar muitas facilidades concedidas pela defesa contrária para colocarem pela primeira vez dois golos de avanço (38′ e 40′).

Depois surgiu o caso do jogo, que mudou aquilo parecia ser um Sporting com ataques mais longos e trabalhados para gerir a vantagem criada: Ferran Font surgiu sozinho em frente a Xavi Malián, viu o espanhol defender o primeiro remate, fez a recarga a bater de forma nítida na parte de dentro da trave, o golo não foi validado e viu ainda cartão azul nos protestos (41′), permitindo que reduzisse a desvantagem por Rafa numa situação de power play depois de Gonçalo Alves não ter aproveitado o livre direto (42′). Ficava tudo em aberto, com mais protestos do banco leonino num lance em que Platero foi rasteirado com o stick por Di Benedetto sendo considerada uma simulação, mas a grande pressão do FC Porto não resultou em mais golos, ficando assim no 5-4 com uma bola de Reinaldo Garcia na trave entre várias oportunidades nos instantes finais da partida, quando Gonzalo Romero sentenciou a partida quando os azuis e brancos atacavam com cinco unidades sem guarda-redes (50′).