João Cancelo testou positivo à Covid-19 durante a concentração da Seleção Nacional em Budapeste e será substituído por Diogo Dalot, que foi convocado por Fernando Santos. A notícia foi dada este domingo pela Federação Portuguesa de Futebol, instantes antes de começar o terceiro treino da equipa na capital húngara.

“Diogo Dalot, internacional Sub-21, vai juntar-se à comitiva da Seleção Nacional que se encontra em Budapeste a preparar a estreia no Euro 2020. O jogador do AC Milan substituirá João Cancelo, que testou positivo à Covid-19 no seguimento de um teste rápido de antigénio realizado este sábado pela Unidade de Saúde e Performance da FPF. As autoridades de saúde húngaras foram imediatamente informadas e o jogador — que se encontra bem — foi colocado em isolamento. O resultado do teste realizado pela USP foi confirmado por um teste RT-PCR efetuado a João Cancelo também no sábado e cujo resultado foi conhecido na manhã de domingo. De acordo com o protocolo Covid-19 definido pela UEFA antes dos jogos do EURO 2020, todos os jogadores e elementos da comitiva realizaram testes RT-PCR no sábado. Os resultados, com exceção de João Cancelo, foram negativos. As autoridades de saúde húngaras tomaram conhecimento do cumprimento dos procedimentos de proteção, integralmente respeitados de acordo com o protocolo UEFA, num grupo que tem, além disso, uma elevada taxa de cobertura por vacina e autorizaram a Seleção Nacional a cumprir o plano estipulado para o Campeonato da Europa sem qualquer alteração”, indicou a FPF em comunicado.

O lateral direito do Manchester City, que foi um dos melhores no particular contra Espanha e seria provavelmente titular contra a Hungria na próxima terça-feira, fica assim de fora do Europeu. Diogo Dalot, que esteve recentemente ao serviço da Seleção Sub-21 no Europeu da categoria — um fator que terá sido determinante para ser chamado –, estava de férias no Dubai e vai viajar para Budapeste e render Cancelo, abrindo-se assim a porta à natural titularidade de Nélson Semedo na direita da defesa portuguesa.

De recordar que a FPF anunciou na semana passada que a Seleção Nacional foi vacinada durante o mês de maio, à exceção dos elementos que estiveram infetados recentemente e que ainda não podiam ser imunizados. Sobre se João Cancelo estava ou não vacinado contra a Covid-19, a FPF não prestou esclarecimentos adicionais.