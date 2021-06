Tem 88 anos e uma longa carreira como ator. Acarinhado em ambos os lados do Atlântico, Ary Fontoura prova agora que nunca é demasiado tarde para dar cartas nas novas plataformas digitais. A pandemia catapultou-o para um novo nível de popularidade — hoje, é uma estrela do Instagram com mais de 2,7 milhões de seguidores.

“São posts engraçados. Todos têm uma mensagem agradável, pensando em manter os meus seguidores sempre em alto astral. Acabo contaminando com meu humor e tudo ocorre na mais perfeita harmonia”, comentou o ator em entrevista a edição brasileira da revista GQ, em julho do ano passado, quando o número de seguidores no Instagram era menos de metade daqueles que tem atualmente.

O trunfo é o humor, além da surpreendente vitalidade que Ary Fontoura conserva com quase 90 anos de idade. O confinamento fê-lo encontrar novas formas de se manter entretido, mas também de entreter. Com uma carreira no cinema, na televisão e no teatro, com várias passagens pela comédia, a missão estava facilitada. Para passar o tempo e divertir, veste várias personagens, do adepto do fitness à diva iludida, do cliente das televendas ao mestre da culinária. Partilha receitas e constrói os seus próprios sketches humorísticos.

Um sucesso que também já atraiu a atenção de marcas. Hoje, o octogenário publicita pastas de dentes, detergentes, chocolates, suplementos alimentares e águas aromatizadas, entre outros produtos. A página é gerida pelo próprio ator, juntamente com o seu assessor. “A resposta do público tem sido magnífica, altamente gratificante. As pessoas entendem que o momento pelo qual estamos passando é realmente preocupante e embarcam em nossas mensagens que têm a finalidade de diverti-los. Dão sugestões, são profundamente gentis, sabem que em nossa página tudo é feito para tornar mais ameno esse momento tão triste que o mundo está vivendo”, referiu nas mesma entrevista à GQ.

Mas Ary também explora o infindável mundos dos filtros. Ora surge com a longa cabeleira cor-de-rosa de um desenho animado japonês, ora chora copiosamente com a ajuda de lágrima virtuais. Igualmente digno de registo foi o momento da segunda toma da vacina contra a Covid-19, no dia 10 de março, mas sem se esquecer de recapitular todos os cuidados que, mesmo depois de inoculado, fez questão de manter. Entre as produções caseiras há ainda um remake de “Titanic”, uma festa de Carnaval ilegal e ainda umas quantas incursões no TikTok.

Natural de Curitiba (com ascendência italiana, o que justifica as cantorias onde domina perfeitamente o idioma), Ary Fontoura estreou-se na televisão brasileira no início da década de 60. Mas seria preciso esperar até 1977 para vê-lo chegar aos ecrãs portugueses através da telenovela Gabriela, Cravo e Canela. Dancin’ Days, Roque Santeiro e Chocolate com Pimenta foram outras produções da Globo, através das quais foi revisitando o público português.