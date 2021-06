Não há esfoliante como o primeiro

A Castelbel acaba de adicionar um novo elemento à família de cuidados para o corpo. O coco foi o ingrediente escolhido para o primeiro esfoliante criado pela marca portuguesa, a par de outros componentes naturais que garantem uma limpeza da pele, mesmo a tempo do verão e dos primeiros dias de praia. Quem quiser, pode sempre emparelhar esta novidade com os restantes produtos da mesma gama — sabonetes, bruma corporal, champô e amaciador sólido, gel de banho, loção hidratante e creme de mãos. Custa 28,50 euros.

Rick Owens: uma visão de outro mundo

O traço inconfundível de Rick Owens entende-se por coleções femininas e masculinas, roupa e acessórios, e os óculos não são exceção. A linha de eyewear acaba de chegar a Portugal pelas mãos da André Ópticas, destino de peregrinação para todos os aficionados deste acessório de moda. A novidade é apresentada depois da abertura de mais uma loja em Lisboa, inaugurada em abril. Fica no Tivoli Forum, em plena Avenida da Liberdade, e é a sétima loja deste negócio familiar que assinala 40 anos em 2021.

People of the Sun: os tesouros do Malawi

Diretamente da África Oriental para Lisboa, a Kinda Home apresenta uma parceria exclusiva com uma comunidade de artesãos do Malawi. Do vime à cerâmica, as peças estão à venda na nova loja da marca na Avenida António Augusto de Aguiar, uma seleção de objetos decorativos que inclui bancos, acessórios de parede, um espelho e um cesto. Por trás desta coleção cápsula está o projeto de sustentabilidade social People of the Sun, focado em preservar as técnicas de artesanato indígena naquele país africano. Premiado internacionalmente, o programa tem desenvolvido colaborações com diferentes marcas e designers, entre eles a Hettler Tüllmann e Rentaro Nishimura. Os preços vão dos 29 aos 293 euros.

A coleção de Cata Vassalo e Alice Trewinnard

Esta não é a primeira vez que as duas se encontram. De um lado uma designer de acessórios cheia de talento, do outro uma das influenciadoras digitais mais concorridas do momento, com 278 mil seguidores no Instagram. Cata Vassalo e Alice Trewinnard voltam a unir esforços (e criatividades) numa coleção limitada fiel aos imaginários de ambas. As flores e folhagens são elementos centrais, quer nas peças de joalharia — 14 brincos e dois anéis –, quer nos lenços e bandoletes, a peça que mais brilha nesta nova edição conjunta produzida à mão e que conta já com alguns modelos esgotados. Os preços variam entre os 38 e os 88 euros.

Equa Care: pós mágicos para o corpo e para a casa

Rumo a um futuro mais sustentável, esta marca tomou uma decisão simples para minimizar o desperdício de embalagens, normalmente de plástico, e as emissões do transporte, invariavelmente nocivas para o meio ambiente — retirar a água dos produtos de higiene pessoal e para a casa. É por isso que os geles e detergentes da Equa Care vêm em pequenas saquetas de pó, elas próprias recicláveis. Em casa, basta adicionar água da torneira para que a solução assuma a sua forma convencional. Compostas de ingredientes naturais e livres de parabenos, silicones, alumínio e de fragrâncias artificiais, existem fórmulas de gel de banho, sabonete líquidos, ambientador e detergente para a loiça. A mesma marca vende ainda recipientes duráveis, que podem ser reutilizados vez após ver. Os produtos estão à venda na Pop The Bubble, os preços vão dos 15 aos 40 euros.

Chameleon: umas sandálias diferentes, todos os dias

São cinco sandálias numa só. Para deixar os pés ao fresco e ainda oferecer uma alternativa versátil neste verão, a portuguesa Pallas criou as Chameleon, umas sandálias rasas que, como o próprio nome indicia, mudam de cor num abrir e fechar de olhos. Com a estrutura de base, uma plataforma preta com sola robusta, têm tiras em pele de cinco cores diferentes — branco, preto, vermelho, azul e amarelo. Estas podem ser trocadas (e ainda colocadas de diferentes formas em torno do pé) de acordo com cada look. O preço é 179 euros.

“Vimos e Gostámos” é uma rubrica que pretende mostrar os novos lançamentos que vale a pena conhecer.