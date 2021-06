Enviada especial do Observador a Budapeste, Hungria

Depois de um dia em que os resultados desportivos da fase de grupos do Euro 2020 foram claramente o menos importante, a pergunta óbvia que poderia ser feita ao representante da Seleção Nacional na conferência de imprensa diária em Budapeste era só uma: como é que a equipa portuguesa viu e acompanhou o que se passou com Christian Eriksen, este sábado, no jogo entre a Dinamarca e a Finlândia?

“Vivemos tudo com algum sobressalto. Infelizmente, nunca tive a oportunidade de partilhar o balneário com o Eriksen, mas cheguei a jogar contra ele. É uma situação que nos toca a todos, ficámos todos sobressaltados. Ficámos felizes com as notícias da recuperação. Resta-me desejar-lhe as melhoras, que possa recuperar sem grandes mazelas (…) São situações imprevisíveis, não sabemos se há algo na base do acontecimento. Tudo o que se passou depois foi benéfico, a assistência que o jogador teve foi positiva. Não podemos prever estas situações mas a resposta estava preparada, segundo as informações que circulam foi uma ação rápida”, disse o avançado do Liverpool.

O jogador de 24 anos, que passou uma boa parte da época lesionado mas não deixou de ter um impacto importante na equipa de Jürgen Klopp, garantiu que teve “um bom número de jogos para terminar a época e dar continuidade para chegar ao Europeu”. “Tinha o sonho de chegar à Seleção Nacional. Estou ansioso por jogar na terça-feira contra a Hungria”, disse Jota, que falou depois sobre esse jogo de estreia contra os húngaros. “A vontade do grupo de trabalho está no auge e claro que queremos começar o grupo com uma vitória. Sermos campeões da Europa deixa-nos orgulhosos a todos e os adversários querem derrotar-nos. Ainda para mais a Hungria, a jogar em casa e com o estádio lotado. Temos de dar a volta para começarmos com uma vitória”, atirou o jogador, destacando ainda que a seleção húngara é “muito forte fisicamente e muito aguerrida”.

Diogo Jota, que marcou muitos golos ao longo da época pelo Liverpool e pela Seleção Nacional, indicou ainda que o golo é algo que o “fascina”. “Tento em todos os jogos. Já marquei alguns e isso é o mais importante e quero marcar mais. Seria importante fazê-lo no Europeu”, terminou o avançado. Depois da conferência de imprensa, a Seleção Nacional realizou o terceiro treino em Budapeste — obviamente marcado pela ausência de João Cancelo, que testou positivo à Covid-19 e será substituído por Diogo Dalot. À margem disso, a grande novidade foi Anthony Lopes, que já se juntou à equipa e trabalhou de forma normal depois de não ter treinado na sexta-feira e ter feito apenas exercícios de recuperação este sábado.