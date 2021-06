Beatriz Zimmerman, a mãe das duas meninas alegadamente assassinadas pelo pai, num caso que está a chocar e a marcar Espanha, escreveu uma carta aberta onde agradece o apoio ao longo das últimas sete semanas (as meninas desapareceram a 27 de abril) e onde pede “leis mais rígidas” de maneira a proteger os mais novos. O agradecimento coletivo tem em conta todos os que rezaram e esperaram por um “final feliz” que nunca veio.

A mãe de Anna e Olivia, de um e seis anos, respetivamente, lamenta não estar estado com as filhas no derradeiro momento e, assim, “morrer” juntamente com elas. “Mas isso não podia acontecer porque o Tomás queria que sofresse à procura delas sem descanso para o resto da vida”, escreve, citada pelo El Español. “Esse foi o motivo por me ter deixado viva… E, claro, não ficar como o maior assassino da história. Aqui a justiça veio à tona”, continua, fazendo referência ao facto de o corpo de Olivia ter sido localizado no passado dia 10 de junho, quando o navio oceanográfico ‘Ángeles Alvariño’ encontrou duas sacolas de lona na âncora do barco de Tomás Gimeno, ao largo do mar de Tenerife. Numa estava o corpo da menina de seis anos, a mil metros de profundidade; a segunda estava vazia, mas as buscas prosseguem para encontrar o corpo de Anna.

“Desejo que as mortes de Anna e de Olivia não tenham sido em vão. E embora agora sintamos o maior ódio, desesperança e dor, que [elas] não tragam mais sofrimento ao mundo, mas sim o contrário. Que isto transcenda no amor pelas crianças sob a forma de proteção, educação e respeito”, lê-se ainda na respetiva carta. Zimmerman salienta que as crianças “são o futuro” e não podem crescer no meio de violência, referindo-se às filhas como “dois anjos” que vieram ao mundo para, à custa das suas vidas, dar “uma grande lição”. “Sendo mãe delas, vou lutar contra estas injustiças e pelo bem-estar das crianças.”

Beatriz Zimmerman foi vítima de abusos pelo ex-companheiro, que terá também assassinado as duas filhas. A tese das autoridades é que Tomás Gimeno terá matado as filhas na sua casa, em Igueste de Candelaria, na ilha de Tenerife. Terá depois envolvido os corpos em toalhas, colocado os cadáveres em sacos do lixo e posteriormente em sacos de desporto, e procurado escondê-los de seguida. As autoridades suspeitam ainda que Gimeno ter-se-á suicidado depois dos crimes, como já referiu o Observador.