Chega o verão, e uma das primeiras imagens que surge na mente de todos aqueles que ansiavam por temperaturas mais quentes há já alguns meses é a de um areal branco extenso, banhado por ondas preenchidas por uma água cristalina. No entanto, existe uma excelente alternativa em Portugal para todos aqueles que procuram fugir das multidões, usufruindo de banhos refrescantes na envolvência de algumas das paisagens naturais mais encantadoras do país: as praias fluviais.

De águas frescas e transparentes, estas praias podem ser encontradas nas mais variadas localizações e paisagens: umas aproveitam as margens dos rios e as albufeiras de barragens; outras escondem-se em locais recônditos, oferecendo ainda como complemento aos seus visitantes, cascatas que dão aquele toque especial a uma experiência já por si memorável.

Para quem já está habituado a frequentar este tipo de praias, as vantagens são já sobejamente conhecidas: momentos de tranquilidade profunda, envoltos por paisagens naturais de incrível beleza, que permitem um contacto mais direto com a autenticidade das tradições e aldeias locais.

Tal como as praias costeiras, as praias fluviais, desde que dotadas de boas infraestruturas de apoio e elevados índices de qualidade da água, são também merecedoras de distinções como a Bandeira Azul ou a Medalha de Ouro da Quercus. Neste artigo, damos-lhe a conhecer cinco das melhores praias fluviais localizadas no interior de Portugal, que achamos merecedoras de uma visita este verão.

Praia Fluvial da Loriga, Seia

Merecedora da Medalha de Ouro da Quercus e da Bandeira Azul pela qualidade das suas águas, que brotam de uma nascente na Serra da Estrela, e finalista das “7 Maravilhas — Praias de Portugal” na categoria Praias Fluviais, a Praia Fluvial da Loriga, distingue-se por ser a única praia portuguesa situada num vale glaciar.

Quem a visita, não consegue deixar de ficar impressionado pela beleza do ambiente natural em que se insere, onde o relevo acidentado se presta a excelentes oportunidades de atividades de aventura e passeios pedestres. A praia é ainda dotada de boas infraestruturas de apoio, compostas por um balneário, WC, bar, parque de merendas e parque infantil.

Praia Fluvial da Aldeia do Mato, Abrantes

Localizada na margem esquerda do Rio Zêzere, em plena albufeira da barragem de Castelo de Bode, a Praia Fluvial da Aldeia do Mato é um paraíso para amantes da natureza e de desportos aquáticos, como o remo, canoagem e windsurf. A bandeira azul e Medalha de Ouro da Quercus, atribuídas consistentemente nos últimos anos, asseguram a qualidade das suas águas.

Rodeada por uma natureza exuberante e envolvida pelo cheiro do pinhal da zona ao redor, esta praia encontra-se ainda dotada de boas infraestruturas de apoio (WC, balneários e bar com esplanada), assim como com piscinas flutuantes que oferecem várias oportunidades de mergulho em total segurança, sob a vigilância de um nadador-salvador durante a época balnear.

Praia Fluvial do Alvoço das Várzeas, Oliveira do Hospital

Inserida na aldeia serrana do Pessegueiro, nas margens da Ribeira de Alvoço, a Praia Fluvial do Alvoço das Várzeas é garantia de momentos de completo sossego e tranquilidade. As suas águas límpidas e cristalinas, premiadas com a Medalha de Ouro da Quercus e com a Bandeira Azul, são complementadas com uma vista magnífica sobre a Serra da Estrela.

Praia Fluvial do Alvoço das Várzeas, Oliveira do Hospital 6 fotos

Quando se cansar de dar mergulhos nas suas águas frescas, faça uma pausa para petiscar algo no bar ou no parque de merendas, com sombras garantidas pelos frondosos salgueiros que ali habitam. Ou aproveite para explorar a zona num passeio pedestre pelo Caminho do Xisto de Pessegueiro.

Praia Fluvial de Fernandaires, Vila de Rei

A par da já referida praia fluvial da Aldeia do Mato, também localizada na albufeira da barragem de Castelo de Bode, a Praia Fluvial de Fernandaires, a 12 km de Vila de Rei, é igualmente um destino de eleição para os praticantes de desportos aquáticos, como wakeboard e canoagem.

Rodeada por uma grande quantidade de eucaliptos, pinheiros-bravos e medronheiros, que oferecem um tão desejado refúgio do sol quente que se faz sentir nesta zona do país durante o verão, a praia é banhada por águas de qualidade atestada pela atribuição da Medalha de Ouro da Quercus.

Praia Fluvial de Fernandaires, Vila de Rei 6 fotos

As suas piscinas flutuantes para adultos e crianças, e a presença de um nadador-salvador são garantia de mergulhos seguros. E os seus banhistas poderão ainda contar com várias infraestruturas de apoio, como um bar com esplanada, WC, pronto-socorro, balneários e zona para estacionamento.

Praia Fluvial da Fróia, Proença-a-Nova

Encaixada num vale, junto às aldeias típicas de Pedreira e Oliveiras, a Praia Fluvial da Fróia é um dos grandes ex-libris do concelho de Proença-a-Nova pelo seu excelente enquadramento paisagístico. As suas águas límpidas, distinguidas com a Medalha de Ouro da Quercus, precipitam-se sobre pequenas cascatas, sendo este um local de eleição frequente para habitantes locais e visitantes provenientes de toda a região durante o verão.

Praia Fluvial da Fróia, Proença-a-Nova 6 fotos

Além de um bom conjunto de infraestruturas de apoio que contribuem para uma excelente experiência (bar, restaurante, WC, balneários, posto de primeiros socorros e parque de merendas), a praia oferece ainda a oportunidade de explorar o lado mais autêntico da região. Sugerimos uma visita ao antigo moinho de xisto recuperado que ali se encontra, assim como à aldeia de Oliveiras, onde poderá ver um artesão a trabalhar peças de xisto e verga.

Se for amante de bicicletas, ficará radiante por saber que, mesmo junto à praia, poderá recorrer ao centro de BTT através do qual poderá aventurar-se em passeios pela natureza envolvente.

Como vê, além das praias costeiras, existem vários locais de beleza ímpar em Portugal, perfeitos para momentos refrescantes neste verão. Aventure-se e parta à sua descoberta. Garantimos que não voltará para casa arrependido.

