O susto foi grande quando, no fim da primeira parte do jogo que opôs Dinamarca e Finlândia, no último sábado, o jogador Christian Eriksen desmaiou em campo. Os minutos que se seguiram foram de grande preocupação e para a memória coletiva ficam as imagens dos colegas de equipa a fazerem um escudo humano para protegê-lo das câmaras. Agora, Eriksen, de 29 anos, que sofreu uma paragem cardíaca durante o jogo, reage através do manager Martin Schoots: “Quero entender o que aconteceu”.

A declaração reproduzida pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport resulta de uma mensagem que o jogador enviou a Schoots, através da qual deixou uma nota tranquilizadora. O agente assegura que Eriksen está bem e que, quando falaram, mostrou estar de bom humor. Nesta fase, os médicos continuam a fazer exames para tentar determinar o que realmente aconteceu no sábado, durante o jogo do Euro 2020. Na capa do jornal surge ainda a seguinte citação de Eriksen: “Obrigada a todos, não desisto”.

Martin Schoots esclarece ainda que o jogador estava feliz dadas as muitas mensagens de apoio que foram chegando, em particular aquelas vindas do clube italiano Inter de Milão, onde atualmente joga. Tanto ele, como a família agradecem o apoio coletivo.

Schoots serviu de intermediário para dezenas de pessoas, incluindo os amigos do jogador e ex-treinadores. Com Eriksen está a companheira Sabrina Kvist e os pais. O jogador deverá permanecer em observação até terça-feira, mesmo que já tenha mostrado vontade em voltar a treinar.