Portugal saiu da lista verde do Reino Unido, um mercado importante para o turismo no Algarve, mas os preços dos alojamentos deverão continuar em alta e até deverão subir, avança o Público. Portugueses e espanhóis representam agora uma maior fatia do mercado, sendo que, durante este fim de semana prolongado, a taxa de ocupação chegou mesmo aos 85% em vários hotéis.

“Os portugueses estão ansiosos para fazerem férias, de sol e de praia”, disse ao jornal o administrador dos hóteis Tivoli, Jorge Beldade ao diário, indicando que nas unidades de cinco estrelas na segunda quinzena de julho e em agosto a ocupação é “superior aos 80%”. A procura leva a que os preços naturalmente aumentem face a 2020 — e os valores deverão regressar a níveis de 2019 nestes estabelecimentos hoteleiros.

O administrador disse ainda que, apesar de Portugal estar na lista âmbar do Reino Unido, “todos os dias continuam a chegar britânicos”. Ainda assim, Jorge Beldade espera que daqui a três semanas o país volte a ser colocado na lista verde e que o corredor aéreo seja reaberto. João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, também mantém o otimismo, principalmente para o mês de agosto no qual já há “bons índices de reservas”.

Já Almeida Pires, antigo vogal da administração da Região do Turismo do Algarve, destaca ao Público que se registam bons números aos fins de semana, mas indica que, quando a segunda-feira, eles caem “a pique”. A procura interna num país que queira ser sustentável “tem de representar entre os 60% a 70%”, mas em Portugal ainda se fica pelos 30% e os 40%. No entanto, para compensar, continua a haver o mercado espanhol, que funciona como se fosse um “turismo interno alargado”, assinala o ex-vogal.

Por seu turno, Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, pede que se analise os números com “alguma reflexão” e sinaliza ao diário que houve uma “queda foi de 80% em relação a 2019” nos meses de abril e maio.