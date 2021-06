Um processo judicial nos Estados Unidos que envolve o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, acabou por deixar algo inesperado a descoberto: o desaparecimento de Mohamed bin Nayef, o seu primo e principal rival, conta o El Mundo.

Em causa está o alegado incumprimento de um contrato milionário de várias décadas a propósito da construção de uma refinaria de petróleo na ilha de Santa Lucía, nas Caraíbas. Em junho de 2020, o empresário saudita Nader Turki Aldossari avançou com um processo judicial em nome do seu filho, que é cidadão norte-americano, alegando que Bin Nayef, bem como outras autoridades da Arábia Saudita, tinham incumprido o acordo. O problema surgiu quando se tentou localizar o príncipe deposto.

Em 2017, Mohamed bin Salman (também conhecido pelas iniciais MBS) conseguiu que o pai e rei mudasse a linha de sucessão ao nomeá-lo herdeiro à coroa saudita, altura em que Mohamed bin Nayef ficou confinado a um palácio: uma foto na qual MBS beija a mão de Bin Nayef foi uma das suas últimas aparições. De acordo com a France24, não é visto em público desde que foi detido em março do ano passado.

Os advogados do empresário saudita passaram então a incluir MBS na denúncia enquanto responsável por colocar o primo em prisão domiciliária e por confiscar os seus bens, o que acabaria por resultar na quebra do contrato em questão. Em resposta, em março último, o advogado do príncipe herdeiro ofereceu-se para informar a localização de Bin Nayef ainda que de forma “confidencial” — num documento judicial, afirmou que este estava sob ameaça terrorista devido ao cargo que anteriormente ocupou, o de ministro da Administração Interna. Não foi feita qualquer menção à sua detenção.

O tribunal chegou a ordenar que a defesa do príncipe herdeiro partilhasse o endereço do primo, uma vez que os advogados de Aldossari não conseguiram intimar Bin Nayef. “Nayef é um verdadeiro prisioneiro da Arábia Saudita”, disse a defesa do empresário. Em tribunal, o juiz rejeitou o caso no último mês, indicando que não houve quebra de contrato. O paradeiro de Nayef continua, por isso, um mistério.