O Contra-Corrente é agora aberto à participação dos ouvintes da Rádio Observador, das 10h10 às 11h00. Para dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes, basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode ouvir o programa em direto clicando aqui.

O arraial da Iniciativa Liberal na véspera de Santo António foi a prova de que era possível ter montado arraiais em Lisboa com imaginação e organização.

Já este Domingo, Marcelo Rebelo de Sousa criticou também os possíveis recuos no desconfinamento e avisou que “naquilo que depender do Presidente da República não se volta atrás”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Participe no Contra-Corrente ligando para o 910024185. Pode ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.