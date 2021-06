Em atualização

João Azevedo, candidato escolhido por António Costa para encabeçar a lista do PS à Câmara de Viseu, está internado nos cuidados intensivos. O deputado, que foi diretor da campanha às europeia de Pedro Marques, deu entrada este domingo no Centro Hospitalar Tondela-Viseu, com um problema cardiovascular.

A informação foi inicialmente avançada pelo Expresso e confirmada pelo Observador. De acordo com o que foi possível apurar, João Azevedo, de 46 anos, está estável.

A escolha de João Azevedo como candidato partiu do próprio António Costa. Licenciado em Educação Física, foi autarca em Mangualde, sua terra natal, desde 2009 e deixou o mandato a meio, em 2019, para assumir o cargo de deputado na Assembleia da República, ao qual se candidatou como cabeça de lista do PS no distrito de Viseu nas últimas eleições legislativas.

O deputado pertence à Comissão de negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, à Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local e ainda era suplente na Comissão de Transparência e Estudo dos Deputados.