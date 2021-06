A circulação no Itinerário Principal (IP) 3, que esta segunda-feira esteve cortada na zona de Tondela devido a um acidente, está a fazer-se de forma condicionada desde as 16h20, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

“O trânsito circula de forma alternada” nos dois sentidos, explicou a mesma fonte, acrescentando que, no local, ainda se encontram 16 operacionais e sete viaturas.

O acidente, ocorrido cerca das 12h25, provocou a morte a duas pessoas que viajavam num veículo ligeiro que colidiu com um reboque que transportava um camião.