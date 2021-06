O primeiro-ministro retira responsabilidades políticas — de si, enquanto antigo presidente da Câmara e de Fernando Medina — no caso do envio de dados pessoais de manifestantes anti-Putin para a embaixada e o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. “Não vejo como há responsabilidade política de algo que não passa do balcão da Câmara”, afirmou António Costa em Bruxelas depois da Cimeira da NATO.

Costa afirmou que este “não é assunto em que qualquer político tenha tido intervenção ou conhecimento dessa matéria”. Aliás, garante que, durante o seu mandato, nunca ouviu falar de “qualquer problema”. Questionado pelos jornalistas sobre o tempo do seu mandatado em Lisboa, o primeiro-ministro respondeu: “Não sei dizer, nunca ouvi que houvesse qualquer problema”. E lembrou que entre 2007 e 2012 essa competência de autorizar e informar sobre manifestações era dos governo civis, tendo sido “mal transferida” para as câmaras a partir de 2012, altura em que era autarca em Lisboa, onde ficou até 2014.