Quando a notícia de que João Cancelo tinha testado positivo à Covid-19 rebentou, depressa se ouviram muitas vozes com um único receio: o de que o lateral direito, antes de dar positivo e ser isolado, tivesse infetado outros colegas e originado um surto na Seleção Nacional. Esta segunda-feira, porém, os receios foram sossegados — toda a comitiva portuguesa testou negativo.

“A comitiva portuguesa — jogadores, treinadores e staff — que se encontra em Budapeste para disputar o EURO 2020 realizou esta segunda-feira de manhã novos testes RT-PCR à Covid-19. Os resultados, conhecidos ao final da tarde, foram todos negativos”, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol em nota oficial e na véspera da estreia de Portugal no Euro 2020. Esta bateria de testes negativos quer dizer que, e à exceção do já excluído João Cancelo, Fernando Santos poderá contar com a equipa na máxima força e sem mais ausências.

Horas antes, a Federação já tinha anunciado que João Cancelo já está em Portugal. O lateral do Manchester City saiu de Budapeste na manhã desta segunda-feira e vai cumprir o isolamento obrigatório já em território português. Diogo Dalot, por outro lado, chegou à Hungria ao final da noite deste domingo e já treinou no Puskás Arena, a última sessão de preparação antes do confronto contra os húngaros.