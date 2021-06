Escolhida para integrar o calendário digital da Semana da Moda de Londres, a marca portuguesa Béhen apresentou no último domingo a sua coleção resort 2022. “Amor com Amor se Paga” teve como cenário a costa de Peniche, uma paisagem praticamente virgem onde se destacam as cores e as técnicas usadas pela designer Joana Duarte e captadas pelo realizador Miguel Cassiano.

Por trás da coleção está a lenda dos Passos de D. Leonor, um episódio que tem tanto de romântico como de trágico. De famílias rivais, Rodrigo e Leonor viveram um amor impossível, que terminou na noite em que se precipitaram do alto de uma falésia, naquela mesma costa.

Uma história contada com alguns dos materiais que a marca portuguesa, que em março de 2020 se estreou na ModaLisboa, já absorveu na sua linguagem. Vindas de todos o país, as peças de enxovais — colchas, lençóis e cortinas — são transformadas em calças, blusas e blusões, agora combinadas com trabalhos manuais tão minuciosos como o crochet ou os bordados Madeira e de Viana do Castelo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Com um mês para construir a coleção e criar a apresentação, a coleção resort foi um novo desafio para a designer. “Continuei a trabalhar com as colchas, mas com um twist. Para as peças em crochet, fui buscar desenhos antigos que as vizinhas da minha avó me cederam”, explica ao Observador. O trabalho com a comunidade e o enaltecer de labores tradicionais continuam a fazer parte da linguagem da marca, que coloca todos estes elementos ao serviço de um guarda-roupa contemporâneo.

Mas o trabalho de pesquisa foi mais longe. Além das peças em crochet que exibem desenhos resgatados de centenas de revistas antigas, as mesmas vizinhas confecionaram pequenas amostras, que estão na base dos padrões apresentados no calendário londrino. Rendas encontradas nos Açores foram igualmente integradas na coleção, que contou ainda com as hábeis mãos de Rosa Carvalho, do projeto A Avó Veio Trabalhar, para ver nascer algumas das peças.

Com “Amor com Amor se Paga”, a criadora fecha assim um ciclo de três coleções, pensadas para explorar o conceito de amor, casamento e sobre o significado de ser mulher. “Tinha de ser em Peniche, porque a lenda é de lá, e tinha de ser perto do mar, que é onde acaba esta história de amor trágica. As rosas e os corações são símbolos que se repetem nas rendas e ainda usei os cristais Swarovski que já tinha utilizado antes”, descreve.

O impacto da exposição internacional já se faz sentir. Além da imprensa, com referências em títulos como a Vogue Itália e a Vogue Hommes, a própria comunidade de seguidores está a crescer, sobretudo no Instagram, na sequência da apresentação do último domingo. “Quando existe um desfile, é tudo muito imediato — meia hora depois já há um aumento impressionante do número de seguidores. Com este formato digital, o fenómeno estende-se durante mais tempo e surgem novos seguidores todos os dias”, afirma.

Algumas das peças apresentadas por Béhen na Semana da Moda de Londres vão ser colocadas à venda na loja online da marca durante as próximas semanas. Outras serão lançadas no final do ano.

Na fotogaleria, veja as imagens da coleção resort 2022 da Béhen.