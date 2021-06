Uma mulher acusou a antiga empregada doméstica de lhe roubar 25 mil euros no verão de 2015, tendo-lhe chamado “ladra” várias vezes e tendo feito circular a informação junto a ex-chefes e a conhecidos de que era uma “larápia”. Passado seis anos, a ex-patroa terá agora de indemnizar em 10 mil euros a ex-funcionária por ter atentado contra o seu “bom nome”, noticia esta segunda-feira o JN.

No acórdão ao que o jornal teve acesso, o Tribunal da Relação de Lisboa concluiu que a ex-funcionária se sentiu “humilhada, viu a sua reputação denegrida; a sua probidade, retidão, lealdade, caráter, bom nome e confiança na sua pessoa foram postos em causa”.

A decisão surge após a empregada doméstica ter exigido uma indemnização de 50 mil euros, que entretanto foi reduzida pela justiça para 25 mil euros. Mas a ex-patroa decidiu recorrer e o Tribunal da Relação de Lisboa obriga-a agora a ressarcir a ex-funcionária em 10 mil euros.

O caso remonta ao verão de 2015. Com medo da falência do Banco Espírito Santo (BES), uma mulher decidiu guardar num armário da cozinha 25 mil euros que entretanto desapareceram. Decidiu depois colocar a culpa do furto a uma empregada doméstica que tinha contratado um mês antes. Despediu-a e chegou mesmo a ir a sua casa exigir para que a ex-funcionária devolvesse o que, segundo ela, lhe “roubou”.

Devido ao impacto e à frequência das acusações, a ex-empregada doméstica teve mesmo de se mudar para a casa da filha, passando a residir noutro concelho.