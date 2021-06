(Artigo em atualização)

O Ministério Público pediu esta segunda-feira o adiamento do início do julgamento de Ricardo Salgado, nas duas sessões marcadas, para poder analisar a contestação de 160 páginas e a prova documental apresentada pela defesa do o ex-presidente do BES. O coletivo de juízes aceitou e remarcou o início para 6 de julho, às 14h00.

Já na sexta-feira, a defesa de Ricardo Salgado pediu também que o julgamento fosse adiado, mas com outra justificação: Salgado tem mais de 70 anos e, segundo a legislação em vigor, não é obrigado a deslocar-se a tribunal por causa da pandemia de Covid-19. Segundo os advogados, no entanto, o arguido tem o direito a assistir presencialmente à produção de prova, por isso pedem que o julgamento seja adiado,

O requerimento assinado pelos advogados Francisco Proença Carvalho e Adriano Squillace foi entregue sexta-feira, segundo apurou o Observador. Nesse pedido a defesa invoca que o coletivo de juízes invocou legislação da Covid-19 já revogada para avançar com o julgamento. A resposta do tribunal deverá ser conhecida nesta primeira sessão de julgamento, que poderá ou não arrancar consoante o entendimento dos juízes. Mas já naquela que seria a primeira sessão, há uma semana, o juiz avisou que queria ouvir presencialmente Salgado.

Esta é a quarta tentativa dos advogados de travar o início do julgamento. Primeiro, a defesa do ex-presidente do BES tentou que Ricardo Salgado não fosse julgado num processo à parte daquele que originou a Operação Marquês, mas o juiz que ficou com o caso alegou que esse pedido não podia ser feito neste novo processo. Depois os advogados tentaram que Salgado fosse julgado na sua área de residência em Cascais. Num terceiro pedido, ainda antes de arrancar aquela que seria a primeira sessão do primeiro julgamento do caso que envolve José Sócrates, a defesa lembrou ao coletivo que não podia arrancar sem que eles apresentassem a sua contestação (com o aviso que seria apresentada no limite do prazo com pagamento de multa).

E foi já na sala de audiências, no Campus da Justiça, em Lisboa, que o juiz que preside o coletivo, Francisco Henriques, anunciou há uma semana que o julgamento só poderia efetivamente arrancar esta segunda-feira. No entanto, tem agora nas mãos este novo pedido.

Com este adiamento, o primeiro julgamento da Operação Marquês passou a ser o de Armando Vara — o outro arguido que o juiz Ivo Rosa determinou que fosse julgado à parte do processo principal — e que começou a ser julgado dois dias depois (na última quarta-feira).

O Ministério Público apresentou uma lista com 12 nomes de testemunhas a chamar. Esta segunda-feira serão ouvidos José Maria Ricciardi (ex-líder do BES Investimento e primo de Ricardo Salgado), Amílcar Morais Pires (ex-administrador financeiro do BES e ex-braço direito de Salgado), Machado da Cruz (contabilista da Espírito Santo International) e Michel Canals (gestor financeiro de Salgado na Suíça).

Ricardo Salgado chegou à fase de instrução do caso Marquês acusado de 21 crimes, entre os quais corrupção ativa, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada. Mas o juiz Ivo Rosa, decidiu levá-lo a julgamento por apenas por três crimes de abuso de confiança e num processo autónomo do de José Sócrates e do empresário Santos Silva.

O juiz de instrução considerou haver provas suficientes que indicam que a sociedade offshore Espírito Santo (ES) Enterprises, o chamado “saco azul do BES”, com várias contas bancárias no Banque Privée Espírito Santo, na Suíça, era “controlada pelo arguido Ricardo Salgado e utilizada pelo mesmo para movimentar fundos e realizar pagamentos sem que a sua origem, destino e justificação fosse revelada”.

Em tribunal Salgado terá que justificar porque foram transferidos 4 milhões de euros para a Savoices, uma outra empresa offshore da qual o ex-líder do BES era o beneficiário, os motivos das várias transferências para o ex-líder da PT Henrique Granadeiro (que terá transferido depois 4 milhões de euros para uma conta no banco Lombard Odier aberta em nome de uma sociedade offshore chamada Begolino, que pertence a Ricardo Salgado e à sua mulher) e as razões pelas quais dois milhões e 750 mil euros saíram do BES Angola, passaram por uma conta do empresário Hélder Bataglia, e acabaram na Savoices do próprio Ricardo Salgado.