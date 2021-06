(Artigo em atualização)

São 191 páginas de contestação aos três crimes de abuso de confiança de que é acusado e 160 de prova documental. Na contestação que ditou dois adiamentos do julgamento autónomo da Operação Marquês do ex-banqueiro Ricardo Salgado, a defesa tenta demonstrar que ele não era o único responsável e decisor da Espírito Santo Enterprises, a offshore considerada o “Saco Azul do BES”, e que algum do dinheiro que recebeu foi mesmo um crédito contratualizado que só deixou de pagar quando se deu o colapso do BES.

Ricardo Salgado chegou à fase de instrução do caso Marquês acusado de 21 crimes, entre os quais corrupção ativa, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada. Mas o juiz Ivo Rosa, decidiu levá-lo a julgamento por apenas por três crimes de abuso de confiança e num processo autónomo do de José Sócrates e do empresário Santos Silva.

O juiz de instrução considerou haver provas suficientes que indicam que a sociedade offshore Espírito Santo (ES) Enterprises, o chamado “saco azul do BES”, com várias contas bancárias no Banque Privée Espírito Santo, na Suíça, era “controlada pelo arguido Ricardo Salgado e utilizada pelo mesmo para movimentar fundos e realizar pagamentos sem que a sua origem, destino e justificação fosse revelada”.

Mas os advogados Francisco Proença de Carvalho e Adriano Squilacce, na contestação a que o Observador teve acesso, explicam que ele não era o único a tomar as decisões, mostrando mesmo e-mails trocados entre vários gestores. “Além do ora Arguido (que não era administrador da Enterprises), havia outros membros da Família Espírito e outras pessoas que davam instruções para a movimentação de fundos da Enterprises”, escreve a defesa.

Outro dos crimes de abuso de confiança que é acusado refere-se às várias transferências para o ex-líder da PT Henrique Granadeiro (que terá transferido depois 4 milhões de euros para uma conta no banco Lombard Odier aberta em nome de uma sociedade offshore chamada Begolino, que pertence a Ricardo Salgado e à sua mulher) e aos dois milhões e 750 mil euros que saíram do BES Angola, passaram por uma conta do empresário Hélder Bataglia, e acabaram na Savoices do próprio Ricardo Salgado.

Para a defesa “a partir do momento em que os fundos entraram na esfera destes”, são eles quem dominam o dinheiro e são eles os responsáveis pelas transferências para a Savoices e a Begolino.

Quanto à transferência de 4 milhões de euros para a Savoices, a outra empresa offshore da qual o ex-líder do BES era o beneficiário, os advogados demonstram que se tratou de um crédito contratualizado, do qual Salgado até já tinha pagado 2 milhões de euros até 2014, como aliás reconhece a pronúncia assinada pelo juiz Ivo Rosa. Pelo que, alegam, Salgado atuou sempre na perspetiva que estava em causa esse crédito contraído em 2011.