Os números variam consoante a fonte, mas não o suficiente para alterar o essencial: morreu Zionnghaka, o homem que era, muito provavelmente, o chefe da família mais numerosa do planeta. Aos 76 anos, o líder espiritual de uma seita que abraçava a poligamia, deixa para trás 38 mulheres, 89 filhos e 36 netos. Ou, 39 viúvas, 94 filhos, 33 netos e 1 bisneto, dependendo da fonte.

A própria notícia oficial da sua morte, publicada no Twitter, pelo chefe do governo da província de Mizoram, Leste da Índia, onde a casa de família de Zionnghaka se tornou atração turística, é dúbia e os números da publicação não batem certo com os que surgem na foto do mesmo post.

Sejam 163 ou 167 membros da família, a que ainda se somam as noras e genros, quase todos a viver na mesma casa, tudo aponta para que o recorde fosse seu, embora haja outros que reclamam o mesmo título. Fica a dúvida, já que o Livro Guinness de Recordes não contém esta categoria.

With heavy heart, #Mizoram bid farewell to Mr. Zion-a (76), believed to head the world's largest family, with 38 wives and 89 children.

Mizoram and his village at Baktawng Tlangnuam has become a major tourist attraction in the state because of the family.

Rest in Peace Sir! pic.twitter.com/V1cHmRAOkr

— Zoramthanga (@ZoramthangaCM) June 13, 2021