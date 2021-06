Se, por um lado, os condes de Wessex questionam ironicamente quem é Oprah Winfrey, por outro, o pai de Meghan Markle está bem ciente do peso da apresentadora norte-americana, tanto que numa entrevista recente acusa Winfrey de explorar a fragilidade dos Sussex, em particular a de Harry. As declarações estão diretamente relacionadas com a entrevista de março, onde Meghan admitiu ter tido pensamentos suicidas, e com o programa “The Me You Can’t See”, onde Harry faz duras acusações com a família real em mente.

Em entrevista ao programa “60 Minutes Australia“, Thomas Markle aponta o dedo à apresentadora. Questionado se, por vezes, deseja que a filha nunca tivesse conhecido o príncipe, afiança que não é o caso: “Não posso dizer isso, se ela o ama, apoio-a a 100%, mas não acho que estejam a seguir o caminho certo, não sei qual é o plano final deles, mas tudo o que estão a fazer parece ir contra a opinião pública. A única pessoa a beneficiar com isto é Oprah Winfrey“.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na opinião do pai da duquesa, Oprah está a “explorar” tanto Meghan como Harry. “Parece-me que ela está a pressionar para tirar mais e mais proveito disto. (…) Ter alguém a confessar-se em quatro ou cinco programas diferentes para 50 ou 60 milhões de pessoas… Nem o Dr. Phil faria isso.”

Thomas explica que viu partes da nova série documental de Harry, sobre saúde mental, a qual inclui a participação de Oprah. “Acho que ela está a fazer muito dinheiro com isto. (…) De certeza que dá dinheiro à Meghan e ao Harry, mas não acredito que compense”, continua. “Acho que Oprah Winfrey está a jogar com Harry e Meghan. Acho que ela está a usá-los. (…) E acho que está a tirar partido de um homem muito fragilizado.” Perante as críticas, Thomas diz não se importar com um eventual processo.

O pai da duquesa que completa 40 anos no próximo dia 4 de agosto garante que não tem tentado falar com os Sussex, uma vez que está à espera que sejam eles a dar esse passo. “No início tentei contactá-los e nunca consegui” — em março último, Thomas deixava claro que não ia parar de falar com os media enquanto Harry e Meghan não dessem notícias, uma promessa que parece estar a cumprir com afinco. Agora, afirma que nem o número de telefone da filha tem e que chegou a escrever a Oprah a pedir uma oportunidade para contar o seu lado da história. “Deixei uma carta a Oprah com o meu número de telefone e email e disse: ‘Dá-me uma oportunidade para contar a minha história’. Não obtive resposta.”

A ideia que domina a entrevista é a de Oprah estar a tirar partido da fragilidade dos duques, essencialmente de Harry que tem vindo a público com declarações polémicas relacionadas com a família real britânica, a qual já antes acusou de “silêncio e abandono total”. “Acho que o Harry está a ser colocado numa posição onde está a dizer coisas que nunca vai poder retirar. Isso é horrível”, comenta. Apesar de defender que não está a atacar Oprah Winfrey, Thomas Markle insiste: “Acho mesmo que ela se está a aproveitar de Harry. Parece que ela continua a encorajá-lo.”

Na entrevista que arranca com a nota de que Thomas soube do nascimento da neta — Lili “Lilibet” Diana — pelos media, o avô expressa desejo de poder ver os netos um dia e compara a sua situação com prisioneiros que, mesmo estando atrás das grades, continuam a receber visitas das famílias. “Cometi um erro estúpido, pelo qual nunca fui perdoado.”

A última conversa que teve com a filha foi dias antes do casamento real, em maio de 2018, estava ele no hospital. “Não conheço ninguém que seja assim tão frio para fazer isto. A Meghan fez-me isto e agora o Harry está a fazê-lo ao pai. É uma coisa fria de se fazer”, assegura: “Não sou um ogre, adorava falar com ela.” O ex-​diretor de iluminação de Hollywood mostra preocupação por poder não ter tempo suficiente para ver os netos. Ainda assim, nunca seria capaz de aparecer à porta da mansão onde os Sussex vivem, em Montecito. “Ela sabe onde moro.”

Questionado sobre qual foi o grande erro dos Sussex, Thomas responde que foi deixarem a família real britânica e, nesse sentido, deixa ainda um conselho a Harry que, afirma, tem sido apanhado em várias contradições: para parar de falar da realeza.