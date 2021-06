Em atualização

Tiago Barbosa Ribeiro vai ser candidato do PS à Câmara Municipal do Porto. A escolha do deputado e líder da concelhia do PS/Porto surge depois de Eduardo Pinheiro, secretário de Estado da Mobilidade, ter declinado o convite feito pelas estruturas locais.

A escolha acaba por obedecer a uma lógica de futuro. Os socialistas sabem que é praticamente impossível derrotar Rui Moreira mas procuram com esta candidatura preparar o futuro pós-Moreira — o atual presidente da Câmara do Porto entra no seu último ciclo de mandato.

Aliás, o deputado foi dado como quase certo na corrida eleitoral do Porto, mas, a indefinição de António Costa e a demora em definir um candidato, fez com que tivesse dado sinais aos seus mais próximos de que ia desistir de avançar como uma candidatura. Recua agora na decisão e abraça o desafio eleitoral.

As 48 horas que mudaram o candidato do PS

Anunciado como possível candidato, Eduardo Pinheiro acabou por recuar e desistir da corrida autárquica em menos de 48 horas. “Recebi com orgulho o convite do presidente da Federação Distrital do Porto do PS para encabeçar uma candidatura à Câmara Municipal do Porto, contudo, após reflexão cuidada, declinei hoje o convite que me foi endereçado”, disse então o governante.

A escolha de Eduardo Pinheiro teve a bênção de Manuel Pizarro, eurodeputado e líder da federação do PS/Porto, e foi articulada diretamente com António Costa. Mas a pressão interna das estruturas locais, descrita como “brutal”, acabou por fazer com que recuasse.

No sábado, o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, um dos nomes apontado como possível candidato, manifestou-se indisponível para protagonizar uma candidatura socialista à presidência da Câmara do Porto e frisou que compete agora à concelhia e federação do partido encontrar uma solução.