Não estava ninguém dentro do carro quando a terra o engoliu. Foi no domingo, em Mumbai, cidade da Índia, e o proprietário gravou o momento em vídeo. A partir daí, as redes sociais tornaram-no viral.

Nas imagens pode ver-se, do nada, uma cratera a abrir-se debaixo do automóvel. Em 18 segundos, a viatura desaparece completamente.

Ao fim de 12 horas, com o recurso de bombas mecânicas para escoar a água, o carro foi retirado do buraco.

Ghatkopar resident Pankaj Shah was parking his car on a cement slab put over an old well. This slab collapsed & his car fell in to the well, Nagaraj Majule, Inspector of Ghatkopar traffic branch clarified. pic.twitter.com/6askBmeRvu

— MUMBAI NEWS (@Mumbaikhabar9) June 13, 2021