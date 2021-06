Quem diria que duas jovens empreendedoras, praticamente a meio dos seus vintes, se deixariam encantar pelas propostas limpas e minimais de um armário cápsula, pensado para sobreviver a impulsos e tendências? A história de Mariana Capão Filipe e de Frederica Quintas e Sousa é, no fundo, a de muitos outros consumidores de moda da geração z, em sintonia com valores como a sustentabilidade, a proximidade e a durabilidade da roupa.

A Alma Capsule Collections nasce dessa nova lista de prioridades, mas também da vontade de aliar estilo e consciência dentro do mesmo guarda-roupa. “Fizemos uma pesquisa de mercado para ver o que faltava em Portugal nesta área e percebemos que em todo o espectro de marcas sustentáveis, nenhuma conseguia desenvolver esta vertente mais moda”, refere Mariana ao Observador.

Formada em comunicação e marketing, convidou a amiga arquiteta, mas também fotógrafa e stylist, para entrar no barco. Com a ajuda de uma designer, puseram a primeira coleção no papel — 12 peças-chave, capazes de acompanhar uma mulher em diferentes ocasiões, do passeio de fim de semana ao jantar que exige uma escolha mais formal. Mas antes de pensar em cortes, cores ou acabamentos, foram os materiais e a produção o primeiro desafio da dupla.

“É tudo feito em Portugal, incluindo os tecidos. O projeto nasceu no início da pandemia, o que fez com que fosse ainda mais fundamental manter tudo por perto. Aliás, pode dizer-se que só não lançámos a marca mais cedo porque fizemos questão de produzir localmente. Felizmente, acabámos por encontrar uma empresa especializada em marcas mais pequenas”, adiciona.

Em maio, a primeira coleção da Alma Capsule Collections foi colocada à venda. Apenas duas peças são feitas em algodão orgânico — as restantes foram produzidas a partir de stocks parados, comprados a outras fábricas. Além de ser uma forma de reaproveitar têxteis que sobraram de outras confeções dando-lhes uma nova vida, a decisão permite cortar nos gastos de água.

“Queremos que as pessoas comprem as peças com as quais realmente se identificam, peças que durem, mesmo que isso implique seguir menos as tendências. É importante para nós passar a mensagem de que a roupa não é descartável, nem para ser usada durante tão pouco tempo”, remata Mariana. Sem padrões e tingida de cores suaves e luminosas, a coleção é um primeiro passo rumo a um armário cápsula eficiente.

As próximas novidades chegam em outubro — o blazer best-seller poderá surgir em novas cores e tecidos, seguindo sempre uma fórmula de poucas peças e quantidades reduzidas. No que toca à expansão internacional, a marca quer começar pelo sul da Europa, com Espanha e Itália como mercados prioritários. Por cá, podemos vir a encontrá-la em pequenas lojas temporárias, de mãos dadas com outras marcas emergentes, de preferência que partilhem os mesmos valores.

Nome: Alma Capsule Collections

Data: 2021

Ponto de venda: loja online

Preços: dos 65 aos 160 euros

100% português é uma rubrica dedicada a marcas nacionais que achamos que tem de conhecer.