Seriam 17h20 de 27 de abril, o dia em que Anna, de apenas um ano, e Olivia, de seis, foram levadas pelo pai, quando a atual namorada de Tomás Gimeno abriu o embrulho que ele lhe tinha deixado minutos antes, com instruções estritas para só o fazer depois das 23h. Lá dentro, a mulher, proprietária da escola de línguas onde a criança mais velha tinha aulas de alemão, todas as terças e quintas-feiras, das 13h às 17h, encontrou dinheiro — 6.200 euros em notas — e uma carta de despedida, onde Tomás explicava que ia tirar as filhas, de uma anterior relação com Beatriz Zimmerman, do país.

Alarmada, conta a imprensa espanhola desta terça-feira, a mulher terá tentado convencer o namorado a mudar de ideias, ter-lhe-á perguntado como iam as meninas viver sem a mãe, não terá desistido quando ele lhe respondeu que “se habituariam”, terá continuado a falar com ele ao telemóvel — mas em momento algum alertou as autoridades. Como recorda a imprensa espanhola, à hora a que tudo isto aconteceu, tanto Olivia, cujo corpo foi encontrado na passada quinta-feira do mar, ao largo de Tenerife, como Anna, por quem, pelo menos até à próxima quinta-feira, vão continuar a decorrer buscas, cada vez mais dificultadas, estavam ainda vivas.

Assim permaneceriam durante mais duas horas, pelo menos, reconstituiu entretanto o El Español, que conta que depois de apanhar Olivia, Tomás Gimeno ainda foi com as duas filhas até casa dos pais (onde mais tarde regressaria, já com as filhas mortas no porta-bagagens, para lhes deixar o cão, dois cartões de crédito e os respetivos códigos e as chaves do seu Alfa Romeo). Deixou a bebé e levou Olivia ao Clube Desportivo de Santa Cruz de Tenerife, onde a filha mais velha teria uma aula de ténis, até às 18h30. Enquanto Olivia treinou no court, o pai terá aproveitado para ir até à marina local, certificar-se de que estava tudo bem com o barco que lá tinha atracado e que horas depois utilizaria para se desfazer dos cadáveres das filhas — e eventualmente para se suicidar, também as buscas pelo seu paradeiro decorrem, sem notícias há mais de um mês e meio.

Tal como a atual namorada não ligou para as autoridades, também os ex-sogros não telefonaram para Beatriz Zimmerman que, a partir das 21h, hora combinada para o regresso das filhas a casa, começou a perceber que algo não estava bem. Em apenas uma hora, entre as 21h e as 22h, ligou para o ex-companheiro três vezes, e implorou-lhe que devolvesse as meninas, conta o ABC. Terá sido à terceira, às 21h59, que Tomás Gimeno lhe disse que nunca iria voltar a vê-las e que tencionava começar uma nova vida com elas. As chamadas seguintes, registadas às 22h30 e às 22h40, já foram feitas a partir do posto da Guardia Civil, onde Beatriz, desesperada, tinha entretanto procurado ajuda.

Tomás Gimeno já estava no barco, ao que tudo indica com os cadáveres das filhas, quando Beatriz passou o telemóvel a um dos agentes de serviço e lhe pediu que interviesse. “As filhas são minhas e eu faço o que me apetecer. Quem são vocês para me dizerem o que eu tenho ou não tenho de fazer?”, terá respondido o pai de Anna e Olivia ao agente da autoridade, quando ele lhe pediu que trouxesse as crianças de volta e as devolvesse à mãe.