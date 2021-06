O AZD7442, o nome dado pela AstraZeneca ao medicamento que estava a desenvolver juntamente com a Universidade de Oxford para prevenir e tratar a Covid-19, falhou. Num comunicado divulgado esta quarta-feira, a farmacêutica afirma o “ensaio não atingiu o objetivo primário de prevenção pós-exposição de Covid-19 sintomático com AZD7442 em comparação com placebo”.

Este remédio contava com combinação de dois anticorpos monoclonais (anticorpos idênticos) para poder ser eficaz. Em agosto de 2020, quando a AstraZeneca anunciou que ia começar a fazer testes para averiguar a eficácia deste método de prevenção, estava igualmente a testar a vacina que, atualmente, é uma das utilizadas por Portugal.

Na altura, a empresa apelidou o teste como um “marco importante” no desenvolvimento de um medicamento que tinha o potencial de prevenção da doença para as pessoas mais expostas ao novo coronavírus, assim como a possibilidade de tratar doentes com Covid-19.

A empresa adianta que “na população geral do estudo, o AZD7442 reduziu o risco de desenvolver Covid-19 sintomático em 33%”. Contudo, este resultado não é “estatisticamente significativo”.

Myron J. Levin, o investigador principal deste estudo e professor de pediatria e medicina da Faculdade de Medicina da Universidade do Colorado, EUA, disse: “Os resultados do STORM CHASER [nome dado ao teste a este remédio] sugerem que o AZD7442 pode ser útil na prevenção da Covid-19 sintomático em indivíduos ainda não infectados”. O médico adiantou também que “embora os esforços de vacinação Covid-19 tenham sido bem-sucedidos, ainda há uma necessidade significativa de opções de prevenção e tratamento para certas populações, incluindo aqueles que não podem ser vacinados ou aqueles que podem ter uma resposta inadequada à vacinação”

Segundo a farmacêutica, participaram inicialmente neste teste 48 voluntários entre 18 e 55 anos no Reino Unido que não estão vacinados. Nesta última tentativa, o teste incluiu 1.121 participantes. De forma aleatória, vários receberam um placebo. Todos os participantes tiveram, previamente, “um teste de anticorpos SARS-CoV-2 negativo no dia da dosagem para excluir infeção anterior”. Além disso, foi também feito uma análise PCR com recolha de amostra nasofaríngea.

A AstraZeneca tem negociado com os EUA a venda de doses do AZD7442 assim que a autorização de uso de emergência da entidade competente norte-americana permita o uso do medicamento. Depois deste teste falhado, a farmacêutica adianta que irá falar com o governo dos EUA para “discutir os próximos passos”.