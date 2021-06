Boletim DGS. Maior número de casos num só dia desde 6 de março

Com 346 doentes internados com Covid-19 (mais 6 do que no dia anterior), os hospitais portugueses igualam o número de camas ocupadas a 27 de abril.

Em relação aos cuidados intensivos, os 79 internamentos (mais 2 do que no dia anterior) ainda ficam aquém dos 82 registados no passado domingo (e que na altura foi o valor mais elevado desde 5 de maio).