O que é o melanoma?

Existem três tipos principais de cancro de pele: carcinoma espinocelular, carcinoma basocelular (ou basalioma) e o melanoma, que tem origem nos melanócitos, as células responsáveis pela síntese da melanina, o pigmento natural da pele. O melanoma é o menos comum mas o mais perigoso destes cancros, devido à maior probabilidade de metastizar para além do local primário onde surge a lesão.

O escaldão de hoje, o melanoma de amanhã

Nas últimas décadas, a incidência do melanoma maligno da pele tem vindo a aumentar nas populações de pele clara. Uma das causas é a excessiva exposição à radiação ultravioleta da luz solar, nomeadamente a exposição intermitente aguda associada a queimaduras solares ocorridas na infância e adolescência, vulgarmente designadas por “escaldões”. Todos os anos surgem em Portugal cerca de 1.000 novos casos de melanoma.

Como prevenir

Para começar, deve evitar-se a exposição solar UV na praia entre as 11h e as 17h. O protetor solar (FPS 50) deve ser aplicado nas zonas do corpo expostas ao sol e reaplicado em todo o corpo a cada 90 a 120 minutos ou a cada hora após transpiração intensa ou depois de estar na água. Não se deve restringir o uso de protetor solar aos dias de praia: sempre que se praticam atividades ao ar livre, como corrida ou bicicleta, este deve ser aplicado. Deve, também, usar-se vestuário adequado, optando por chapéus de abas largas, tecidos porosos com design protetor de zonas delicadas e tecidos que permitam proteção UV elevada. Os óculos de sol (com proteção UVB/UVA de 100) também são indicados nestas ocasiões. Os solários devem ser evitados: são comprovadamente carcinogénicos para a pele.

Diagnosticar: quanto mais cedo melhor

O sucesso do tratamento é mais provável quanto mais atempada for a deteção e precoce o diagnóstico. Um autoexame regular da pele é essencial para verificar se há alterações nos sinais, novos sinais ou pequenas feridas na pele que não cicatrizam. Esse exame deve contemplar o rosto, o couro cabeludo e a nuca, o braço e as axilas, o pescoço, peito e tronco, as nádegas, os genitais e a parte de trás das pernas, a planta dos pés e o espaço entre os dedos. As mulheres devem examinar também o espaço entre os seios e por debaixo dos mesmos. Finalmente, não esquecer a parte posterior do pescoço, os ombros e as costas.

Fatores de risco

Apesar de o melanoma se poder desenvolver em qualquer pessoa, há fatores de risco que potenciam o seu aparecimento. São mais susceptíveis as pessoas de pele clara ou com sardas, com olhos e cabelos claros; adultos com mais de 100 sinais corporais ou mais de 10 sinais nos braços; pessoas que tenham tido episódios de excessiva exposição à radiação UV na infância/adolescência ou com sobre-exposição intermitente/ocasional que tenha resultado em queimaduras solares e pessoas com história familiar de melanoma ou outro tipo de cancro de pele.

A regra ABCDE

De forma a facilitar o diagnóstico precoce de melanoma, foi criada a chamada regra ABCDE, que assinala as características a que cada pessoa deve estar atenta para detetar uma lesão suspeita: Assimetria do sinal, Bordo irregular e esfumado, Cor heterogénea, Dimensão superior a 5mm e Evolução brusca ou recente.

