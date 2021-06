Christian Eriksen, o dinamarquês que no passado sábado gelou o estádio onde decorria o jogo entre Dinamarca e Finlândia ao cair inanimado no relvado, no final da primeira parte, sofreu uma paragem cardíaca e teve inclusivamente de ser reanimado, mas está a recuperar, já tinham dito os responsáveis da federação e o seu agente e fez prova disso mesmo o próprio, esta terça-feira de manhã.

Eriksen, de 29 anos, partilhou nas redes sociais uma selfie, captada a partir da cama de hospital onde permanece, ainda sob observação e a fazer uma série de exames para tentar apurar as causas do que aconteceu. “Sinto-me ok”, escreveu o jogador, que aproveitou esta primeira interação pública para agradecer todo o apoio e carinho que lhe tem sido endereçado pelos fãs do futebol.

“Estou bem — tendo em conta as circunstâncias”, escreveu um Christian Eriksen sorridente. “Agora, vou apoiar os rapazes da Dinamarca nos próximos jogos”, acrescentou o jogador do Inter de Milão.