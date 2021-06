Todos os modelos da Ferrari usados atraem sempre uma multidão de potenciais clientes, mas quando se trata de séries especiais, sobretudo quando o número de unidades fabricadas é mínimo, então não só o interesse aumenta, como dispara o preço que o vendedor exige para se desfazer da preciosidade.

Vem isto a propósito do J50, um Ferrari concebido para comemorar os 50 anos de importação para o mercado japonês, de que apenas foram produzidas 10 unidades. Uma delas, em perfeito estado de conservação, está à venda por o equivalente a 3 milhões de euros.

Fabricado em 2016, o J50 tem como base o 488 Spider, embora as linhas exteriores se inspirem nos míticos F40 e F50, alguns dos mais reputados clássicos da marca do Cavallino Rampante. O motor é o V8 biturbo com 3,9 litros, exactamente o que serve os 488, mas uma atenção especial por parte dos técnicos de Maranello elevou a potência em 20 cv, atingindo 690 cv.

No momento da compra, em 2016, todos os J50 podiam ser personalizados à vontade do freguês. No caso, literalmente. Das 10 unidades fabricadas, a que está à venda – à semelhança de todas as outras – é de volante à esquerda, apesar de no Japão o trânsito circular pela esquerda, o que pode ser visto como uma verdadeira bênção para quem quiser adquirir o Ferrari e trazê-lo para a Europa ou levá-lo para os EUA.

O Ferrari J50 que está disponível está pintado de “Nero Daytona” e acusa somente 692 km no odómetro, tendo o modelo sido registado apenas em 2019. Está exposto no concessionário da marca em Tóquio.