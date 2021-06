Esta segunda-feira, 14 de agosto, eram 241 os surtos de Covid-19 ativos em Portugal continental, disse a Direção-Geral da Saúde ao Observador, 168 deles na região de Lisboa e Vale do Tejo, neste momento a mais afetada pela pandemia no país.

No Norte, à mesma data, eram 30 os surtos ativos, no Algarve 23, no Alentejo 13 e no Centro 7.

De acordo com a DGS, que faz questão de recordar as diferenças entre os surtos ativos atualmente e o número que chegou a ser registado em fevereiro deste ano, 921, deste total de 241, 84 foram confirmados em estabelecimentos de ensino.

“À data do reporte, existiam 514 casos de COVID-19 acumulados nesses surtos ativos, que dizem respeito a alunos, profissionais e coabitantes dos mesmos, parte dos quais já estarão recuperados“, especificou ainda a DGS, que recorda que no início do ano letivo chegaram a ser 190 os surtos registados em simultâneo em escolas.

Questionada inicialmente pelo Observador a 24 de maio sobre o número de surtos ativos em escolas e sobre o número de alunos em isolamento profilático, a DGS só respondeu esta terça-feira, 22 dias e várias notícias sobre o assunto depois — justamente no dia em que o jornal Público fez manchete com o possível número de estudantes em quarentena no país, na ausência de respostas da entidade central, recolhido parcialmente junto das administrações regionais de saúde. Ainda assim, os dados relativamente aos alunos em isolamento não constam da informação disponibilizada.

Em vez disso, a DGS acrescentou informação sobre surtos ativos em lares de idosos: esta segunda-feira seriam 5, com 23 casos de infeção por SARS-CoV-2 associados no total. Em fevereiro, momento em que foi registado o maior número de surtos em ERPI e IPSS, pode ler-se no mesmo e-mail, eram 405.