É o contra-ataque de Marcelo Rebelo de Sousa. “Por definição o Presidente nunca é desautorizado pelo primeiro-ministro. Quem nomeia o primeiro-ministro é o Presidente, não é o primeiro-ministro que nomeia o Presidente.” Foi assim que em Budapeste, onde o Presidente se encontra para assistir ao jogo de estreia da Seleção Nacional no Euro 2020, Marcelo reagiu às mais recentes declarações do primeiro-ministro, depois de ser instado pelos jornalistas a fazê-lo.

Esta segunda-feira, António Costa garantiu que Portugal está a avançar bem na vacinação, mas que ninguém, nem mesmo o Presidente da República, pode assegurar que não vai ser preciso voltar atrás nas restrições.

Era o início do pingue-pongue. No domingo, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que, no que depender dele, não haverá “volta atrás” no processo de desconfinamento. “Já não voltamos para trás. Não é o problema de saber se pode ser, deve ser, ou não. Não vai haver. Comigo não vai haver. Naquilo que depender do Presidente da República não se volta atrás”, afirmou.

António Costa foi rápido a reagir e argumentou que crê que as palavras do Presidente da República são “subscritas por 100% dos portugueses”. Mas não se coibiu de deixar um recado nas entrelinhas. “Se alguém pode garantir [que não se volta atrás no desconfinamento]? Não, creio que nem o senhor Presidente da República seguramente o pode fazer, nem o fez”, sublinhou.

“Não há qualquer português que possa dizer que deseja que haja um volte face no desconfinamento. Creio que 100% dirão aquilo que o senhor Presidente da República disse, que é: ‘ninguém deseja que não haja desconfinamento’”, afirmou António Costa.