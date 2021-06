A cena, que mais parece de um filme, teve lugar numa auto-estrada na Florida, Estados Unidos da América. Numa altura do dia com trânsito denso, mas ainda assim a fluir, um insuspeito Ford Mustang GT aproxima-se de um vistoso Lamborghini Urus que circulava na faixa da esquerda. Não parece haver motivos para suspeitar de excesso de velocidade, por parte do SUV italiano, ou de condução perigosa nos instantes anteriores à intervenção da polícia, mas a realidade é que o Urus foi mandado parar.

No vídeo publicado no Instagram, por um condutor hispânico que seguia um pouco mais atrás e que registou tudo, pode ver-se o Mustang a circular demasiado próximo do Lamborghini, como se estivesse a desafiá-lo a acelerar. De seguida, o Ford coloca-se ao lado do Urus, mais uma vez demasiado próximo, sem que seja visível o seu condutor incrementar o ritmo ou mudar de atitude.

Repentinamente o Mustang GT, que se comportou até ao momento como um bully, ligou as luzes e a sirene e “transformou-se” num carro da polícia, mandando encostar o SUV. Curiosamente, na faixa da esquerda, teoricamente a mais rápida.

Não se conhecem as razões que levaram a polícia a intervir e, apesar de em duas ocasiões ser possível interpretar o comportamento do Ford como que a “empurrar” o Lamborghini para a transgressão, a verdade é que o polícia poderia estar a tentar confirmar visualmente que o condutor ia ao telemóvel ou qualquer outra transgressão que não nos ocorre. Já o condutor hispânico que seguia atrás fez uma análise completamente distinta da nossa, manifestando por diversas vezes uma opinião pouco positiva em relação ao comportamento dos agentes da lei.