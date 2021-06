Que a França tem o plantel mais equilibrado entre todas as seleções, já se sabia – incluindo a Alemanha. Que a França tem mais opções do que todas as seleções, já se sabia – incluindo a Alemanha. Que a França tinha uma ideia mais consolidada do que todas as seleções, isso já poderia ser colocado em causa – mas em comparação com a Alemanha, também não há dúvidas. No entanto, houve uma surpresa individual que acabou por coroar também essa superioridade coletiva. E não, não falamos de Karim Benzema, que seria a opção óbvia.

Didier Deschamps ganhou muito, mesmo muito, com o regresso do avançado do Real Madrid às opções. Antoine Griezmann não apareceu tanto mas também ele ganho por ter aquele tipo de referência como 9. Depois, há Kylian Mbappé, um jogador que daqui a uns anos será o melhor do mundo e que na seleção ganha outro espaço para comprovar todo esse potencial tendo Benzema na equipa. Todavia, o grande destaque gaulês acabou por ser Paul Pogba, eleito pela UEFA o Melhor Jogador numa distinção que não passou ao lado do seu companheiro de equipa no Manchester United, Bruno Fernandes. “Feliz por ti mas MVP só hoje”, escreveu. Dia 23 logo se verá.

Em atualização