Quando está cada vez mais próximo de cumprir a 20.ª temporada ao mais alto nível desde que se estreou numa terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões pelo Sporting frente ao Inter, o nome Ronaldo começou a habituar a andar sempre com a palavra recorde associado e com múltiplo adjetivos a completar o resto da frase. E, claro está, o encontro contra a Hungria não foi uma exceção nesse particular.

Ao ser titular e capitão de Portugal na estreia da Seleção neste Europeu de 2020, o avançado tornou-se o primeiro jogador de sempre a participar em cinco fases finais de competição, superando o lote de elementos que tinham estado em quatro edições. Ronaldo estreou-se em 2004 com apenas 17 anos, tendo marcado nessa primeira fase final organizada em Portugal. Seguiram-se 2008 (Suíça/Áustria), 2012 (Polónia/Ucrânia) e 2016 (França).

Mas este não é o primeiro recorde de Ronaldo em Europeus, longe disso: o capitão da Seleção Nacional já era o jogador com mais encontros disputados na fase final da competição (21, entre as edições de 2004, 2008, 2012 e 2016, onde chegou por duas vezes à final e por uma às meias-finais), o jogador com mais minutos disputados (1.793, mais os 45 minutos até ao momento), o jogador com mais partidas a marcar pelo menos uma vez (sete) e mais torneios a conseguir marcar pelo menos um golo (algo que aconteceu sempre que participou até 2020).

