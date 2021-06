Há, neste momento, mais de 7.500 alunos em isolamento profilático, só nas escolas de duas regiões do país: Lisboa e Vale do Tejo (LVT) e Centro.

No total, são 6.407 os estudantes impedidos temporariamente de frequentar as aulas na região de LVT e 772 os profissionais também a cumprir quarentena, na sequência da confirmação de 351 casos de infeção pelo SARS-CoV-2 em alunos e de outros 20 em funcionários das escolas. Os números estão a ser avançados pelo Público, que acrescenta ainda que nesta região, atualmente a mais afetada pela Covid-19 em Portugal, há neste momento 172 surtos da doença ativos — 66 deles, o equivalente a 38,37%, em estabelecimentos de ensino.

Em entrevista à Renascença, esta segunda-feira, Duarte Cordeiro, o secretário de Estado que é também coordenador regional do combate à pandemia em LVT, já tinha assinalado o problema, avançado alguns números e assumido que o final do ano letivo, bem como as férias em família, podem estar comprometidos para alguns destes estudantes, mas preferiu manter a tónica na importância da testagem. “O mais importante é testar, porque estamos com a vacinação a um ritmo bom e a vacinação continuará a este ritmo ou superior, mas a testagem é fundamental”, apelou.

Já na região Centro, este domingo eram 1.053 os alunos, 66 os professores e 23 os auxiliares a cumprir quarentena, a maior parte no 3º ciclo e no secundário. Ao todo, havia 54 alunos e dois professores infetados na região — Coimbra, com 28 casos, e Aveiro, com 12, eram os concelhos mais afetados.