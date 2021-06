A TAP abriu um inquérito disciplinar acerca de um vídeo gravado por dois diretores de recursos humanos do grupo em Madrid, no qual anunciavam estar a contratar um diretor para a operação de carga em Espanha. Os dois diretores em causa são Pedro Ramos, diretos de Recursos Humanos da TAP, e João Carlos Falcato, diretor de recursos humanos da Manutenção & Engenharia.

Sem vergonha! É razão para serem despedidos e com justa causa. https://t.co/qV6Wu6syAx — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) June 15, 2021

“Tendo tomado conhecimento de uma publicação nas redes sociais na qual intervêm, a título pessoal, dois trabalhadores da companhia, com responsabilidades na área dos recursos humanos e dado o momento que a TAP vive, em que a todos nós são pedidos sacrifícios, decidiu o conselho de administração abrir, de imediato, um processo de inquérito seguido dos procedimentos disciplinares aplicáveis a esta situação”, indicou ao Observador fonte oficial da TAP.

O Ministério das Infraestruturas e da Habitação de Pedro Nuno Santos que tutela a TAP já manifestou estar “indignado com o vídeo que circula com dois trabalhadores da TAP com elevadas responsabilidades na companhia, sendo um deles o diretor de Recursos Humanos, e aguarda pelos resultados do processo de inquérito instaurado pela TAP.”

O vídeo – que surge numa altura em que a empresa já dispensou quase 1.800 pessoas e prevê reduzir outras 200 – mereceu já várias críticas de quadrantes políticos como o Bloco de Esquerda, através de um post da deputada Isabel Pires, e do PS, como a ex-candidata presidencial Ana Gomes.

“Neste momento delicado da vida da companhia, o Conselho de Administração expressa a sua solidariedade para com todos os trabalhadores da TAP e apela ao bom senso e recato de todos”, complementa a TAP.

2. Enquanto se fala em despedimento coletivo já no início de julho, e depois de milhares de trabalhadores que durante 2020 e 2021 saíram da TAP, está, ou não, a haver recrutamento? 3/4 — Isabel Pires (@isabelruapires) June 15, 2021

A TAP comunicou a 31 de maio que reduziu de 2.000 para 206 o número de trabalhadores que ainda têm de sair da empresa. Segundo a missiva interna citada pela Agência Lusa, as saídas tiveram lugar depois de implementados acordos de emergência e a adesão a medidas voluntárias.