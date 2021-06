Tim Berners-Lee, também conhecido como o “pai da Web”, ou “pai da internet”, vai leiloar, através da Sotheby, o código base que utilizou para pôr a funcionar o primeiro navegador de internet (ou web browser).

Para tal, conta a Fast Company, o inventor vai usar um NFT (sigla para “Non-fungible token”, algo como ficheiro infungível, em português) ou imagem digital encriptada.

Estes ficheiros digitais têm tido cada vez mais popularidade na internet por serem vendidos por milhões de euros. Os NFT têm por base a tecnologia blockchain, o mesmo protocolo de transação na internet que está por detrás das criptomoedas. Teoricamente, um NFT não pode ser copiável na mesma rede.

A maioria dos NFT usa a plataforma Ethereum. Apesar de parecer esquisito, pode até já ter ouvido este nome: esta é a plataforma que está por detrás da ether, atualmente, a segunda criptomoeda mais valiosa, logo atrás da bitcoin. A tecnologia Ethereum, que foi criada para contratos inteligentes, tem tido apoio de empresas como a Microsoft ou consultoras como a EY.

O leilão do código base da World Wide Web vai começar nos mil dólares (cerca de 824 euros) e vai ser ser feito no final do mês, entre 23 e 30 de junho. Quem comprar este NFT, além poder gabar-se de ser o dono deste pedaço de história num formato digital, fica ainda com “os arquivos com data e hora originais contendo o código-fonte para a world wide web, assinados digitalmente por Sir Tim”, afirma Sotheby’s em comunicado. “O esqueleto do qual a web nasceu”, adianta a leiloeira.

Tim Berners-Lee inventou a world wide web – a principal forma moderna como usamos a internet – em 1989. O inventor propôs uma forma de vincular diferentes partes de informações armazenadas nos primórdios da internet através de hiperligações e construiu o primeiro navegador e servidor da web. Na primeira página web descreveu a ideia: “Dar acesso universal a um grande universo de documentos.”

Como conta a BBC, o dinheiro que Berners-Lee receberá poderá ser doado. Contudo, ainda não há confirmação oficial. No passado, o inventor disse que não queria lucrar com a sua invenção.

Os arquivos NFT que vão ser leiloados contém as 9.555 linhas de código, incluindo implementações das três linguagens e protocolos inventados por Berners-Lee: HTML (Hypertext Markup Language), HTTP (Hypertext Transfer Protocol) e URIs (Uniform Resource Identifiers), como explica a Reuters.