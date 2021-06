Em Portugal, 42% das pessoas (4.346.711) já receberam a primeira dose de uma vacina contra a Covid-19 e 25% (2.564.689) — cerca de um quarto da população — estão completamente vacinados. Na última semana, 39% tinham recebido a primeira dose e 23% tinham a vacinação completa. Quanto às faixas etárias, o grupo entre os 50 e 64 anos teve a maior subida: mais 10 % de vacinados com a primeira dose. Os dados foram divulgados esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS) na sua atualização semanal da evolução do programa de vacinação contra a Covid-19 em Portugal.

De acordo com o mais recente relatório de vacinação divulgado pela DGS, ao longo da última semana mais de 354.711 mil pessoas receberam uma primeira dose da vacina contra a Covid-19. Na semana passada, tinham sido 222.341.

Quanto à vacinação completa, esta semana há mais 245.979 pessoas que já receberam uma ou duas doses da vacina. Na semana passada este número era superior em relação ao da semana anterior: 333.769.

À semelhança do que aconteceu na última semana, foram recebidas 7.880.400 doses de vacinas e distribuídas — sem contar com a Madeira e os Açores — 6.896.272 doses. Na semana passada, o número de doses de vacinas que chegaram a Portugal era superior a 7.2 milhões (7 263 540). Dessas, tinham sido distribuídas menos de 6.3 milhões (6 299 315).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Faixa de população entre os 50 e os 64 anos com maior subida de vacinados

A administração de vacinas por grupo etário populacional também se alterou ao longo da última semana. A vacinação intensificou-se principalmente na faixa etária dos 50 anos.

Na faixa etária dos 80 anos ou mais, os níveis de proteção estão já elevados: 97% das pessoas receberam uma primeira dose, 92% das pessoas estão inteiramente vacinadas. Há uma semana, essa proporção era igual. Assim, 8% dos idosos continuam ser ter a vacinação completa.

Já na faixa etária dos 65 aos 79 anos, a segunda mais frágil em caso de infeção, 95% das pessoas em Portugal receberam uma primeira dose, mas apenas metade (55%) têm a vacinação completa. Há uma semana essa proporção era de 94% com primeira dose e 51% com vacinação completa.

Na faixa etária dos 50 aos 64 anos, 69% das pessoas receberam uma primeira dose da vacina e 32% das pessoas estão inteiramente vacinadas. Há uma semana, a proporção era de 59% com primeira dose e 26% totalmente vacinadas, o que significa um crescimento significativo no período de uma semana.

A vacinação está mais atrasada, devido à prioridade dada à população de idade mais avançada, nas faixas etárias dos 25 aos 49 anos (19% com primeira dose, 10% totalmente vacinados), dos 18 aos 24 (6% com primeira dose, 4% totalmente vacinados) e até aos 17 anos continua a haver 0% de pessoas que tenha sequer a primeira dose.

Algarve e Lisboa e Vale do Tejo continuam a ter a menor percentagem de população com vacinação completa

Em termos geográficos, as regiões Centro e Alentejo continuam a ser as que estão mais avançadas no processo de vacinação. Já as regiões de Algarve, Açores e Lisboa e Vale do Tejo continuam a ser as mais atrasadas.

O Alentejo é a região onde uma maior percentagem da população já foi vacinada: 50% receberam pelo menos uma primeira dose e 30% estão totalmente vacinadas. Logo a seguir surge a região Centro, com 48% das pessoas com primeira dose recebida e 29% totalmente vacinadas.

Em contraponto, na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) — que continua a concentrar atualmente um número mais elevado de casos diários de infeção — 41% das pessoas receberam uma primeira dose e 27% estão totalmente vacinadas.

Nos Açores, a proporção é de 40% de pessoas com primeira dose e de 25% já vacinadas por completo. E, no Algarve, é de 38% de pessoas com primeira dose e 24% de pessoas totalmente vacinadas.

Na região Norte, 41% de pessoas receberam uma primeira dose — um número muito semelhante ao que se verifica em LVT— mas a percentagem de pessoas totalmente vacinadas continua a ser superior: 24%, significativamente mais do que em LVT (20%).