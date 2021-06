Aleksei e Anton Miranchuk andaram sempre juntos. Literalmente, sempre juntos: os irmãos gémeos começaram a jogar na equipa da escola, o Olymp Slavyansk-na-Kubani, foram depois recrutados pelo Spartak Moscovo, um ano depois acabaram por ser dispensados pelo corpo franzino que não augurava grande futuro, rumaram a outro conjunto de topo da capital e foi nesse mesmo Lokomotiv que ascenderam aos seniores com apenas 18 anos. Sempre juntos. Anton como médio, Aleksei em zonas um pouco mais avançadas. O que um ganhou, o outro ganhou. Onde um andou, o outro andou. No ano passado, separaram-se. E isso fez diferença.

Enquanto Aleksei rumou à Atalanta a troco de 15 milhões de euros, tendo uma primeira temporada interessante na Serie A jogando na Champions e garantindo nova qualificação, Anton manteve-se no Lokomotiv mas sem o mesmo fulgor não perdendo a titularidade. Isso refletiu-se na convocatória de Cherchesov, que deixou o segundo de fora das opções. No entanto, esta quarta-feira Aleksei jogou mesmo por dois. E além de ter marcado o único golo da vitória da Rússia frente à Finlândia em São Petersburgo, foi o melhor em campo.

O jogo a três toques

Para recordar

A Rússia está longe dos bons velhos tempos. Aliás, nem é preciso irmos tão longe: a Rússia está longe de 2018. No entanto, nem por isso deixou de ter elementos que jogam bem, que desequilibram, que dão gosto ver jogar – os mesmos elementos que contra a Bélgica pouco ou nada cheiraram a bola. Um deles foi Miranchuk, autor do golo no período de descontos antes do intervalo, num remate de pé esquerdo ao ângulo da baliza de Hradecky após combinação com Dzyuba. O outro é Golovin. O médio ofensivo do Mónaco tinha todas as condições para se tornar o novo Arshavin versão Europeu 2008 (com as devidas diferenças de estilo, claro está), voltou a brilhar sobretudo no segundo tempo mas percebe-se várias vezes que não toca a mesma música do que os outros companheiros, numa equipa que com isso perde muito em termos de criatividade à entrada do último terço.

Para esquecer

O futebol é um jogo de contactos, de entradas, de desgaste. E lesões, infelizmente, acontecem. Vão acontecer, sempre. Mas este Campeonato da Europa tem sido pródigo em lances arrepiantes que deixam todos em suspenso (sem falar do caso Eriksen, que está à parte). Houve o choque entre Castagne e Kuzyayev, aquele de Mbabu com Kieffer Moore, ainda esta terça-feira entre Gosens e Pavard que deixou o lateral desmaiado dez a 15 segundos (contado pelo próprio). Neste Finlândia-Rússia, e já com Mário Fernandes de fora após uma queda feia, Karavaev teve um choque feio com o poste e atingiu depois com toda a força (e de forma involuntária) a cabeça de Uronen. Após assistência das equipas médicas, ficaram em campo. Ainda assim, foi mais um susto…

Para valorizar

A carreira de Pohjanpalo não é propriamente exemplo tipo dos jogadores finlandeses que estão neste Europeu, depois de ter chegado muito novo ao futebol alemão (18 anos) e de ter começado ainda mais novo a jogar como sénior (16 anos). E tem outra curiosidade: teve sempre vínculo com o Bayer Leverkusen, fazendo mesmo parte do plantel ou sendo emprestado a outras equipas como aconteceu na presente temporada (Union Berlim). Não costuma ser opção inicial, ao contrário do que acontece na seleção da Finlândia, mas tem aproveitado bem as oportunidades. Não é um primor técnico, não é o mais rápido, mas tem bom jogo de cabeça, é complicado de marcar pelos centrais contrários e só não voltou a marcar porque o golo foi anulado logo a abrir.

