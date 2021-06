Em atualização

A cimeira entre Joe Biden e Vladimir Putin arrancou. Os dois presidentes chegaram à Villa La Grange, em Genebra, na Suíça, e, antes de entrarem na mansão onde vão discutir nas próximas horas, apertaram as mãos. “Bem-vindos à cidade da paz”, disse Guy Parmelin, Presidente da Suíça, desejando que os dois líderes sejam capazes de levar a cabo um “diálogo frutífero para o interesse dos dois países e do mundo”.

"Welcome to the city of peace," the Swiss president said. Then a brief moment alone for Biden and Putin, and a handshake. pic.twitter.com/zAGIKPEuLb — Christopher Miller (@ChristopherJM) June 16, 2021

Após as fotografias iniciais, Biden e Putin entraram para a mansão e, antes de os jornalistas serem convidados a sair da sala, trocaram algumas palavras. O Presidente russo agradeceu ao seu homólogo norte-americano pelo convite, e admitiu que Washington e Moscovo “têm muitos problemas acumulados”, esperando, por isso, que o encontro “possa ser produtivo”. Biden, por seu turno, insistiu na necessidade de relações “previsíveis”, manifestando disponibilidade para que os dois países cooperem nos seus “interesses mútuos”, reforçando que “é sempre melhorar um encontro cara a cara”.

Vladimir Putin, conhecido por já ter chegado várias vezes atrasado a cimeiras (incluindo com Barack Obama e Donald Trump), chegou primeiro à Villa La Grange. Cerca de 15 minutos depois, chegou Joe Biden. Ambos foram recebidos pelo Presidente suíço Guy Parmelin.

Biden arrived about 15 minutes after Putin, also shook hands with Swiss President Guy Parmelin, waved, and walked inside. pic.twitter.com/OE8qBUSUKa — Anton Troianovski (@antontroian) June 16, 2021

A cimeira desta quarta-feira marca o primeiro encontro entre Joe Biden e Vladimir Putin desde que o Presidente norte-americano tomou posse, em janeiro. A cimeira acontece após meses de grande tensão entre Estados Unidos e Rússia, que levaram a que as relações entre os dois países atingissem o nível mais baixo dos últimos anos.

Na véspera do encontro, Putin e Biden deram alguns sinais de que pretendem aliviar as tensões entre os seus países, e o principal objetivo da cimeira é alcançar uma relação “estável e previsível”, afastando um cenário de escalada de tensão que possa levar a um conflito mais grave.

Da cibersegurança à geopolítica, passando pelo controlo de armas nucleares ou pela situação no Leste da Ucrânia, não vão faltar tópicos para discussão entre Biden e Putin. No entanto, as expetativas são baixas, tendo em conta as divergências profundas entre os dois chefes de Estado, não sendo expectável quaisquer avanços nas questões mais quentes, como a detenção de Alexei Navalny ou a interferência russa nas eleições norte-americanas de 2016, 2018 e 2020.

Protest banner in support of Alexei @navalny up on the Pont de Coulouvreniere in Geneva before Biden-Putin summit. “Navalny poisoned with novichok. And still no investigation? How come, President Putin?” pic.twitter.com/nEfU86AApT — Andrew Roth (@Andrew__Roth) June 16, 2021

Ao contrário do que aconteceu na cimeira entre Donald Trump e Vladimir Putin em 2018, desta vez os dois presidentes não vão estar a sós em nenhum momento. Uma primeira sessão decorrerá com um grupo mais restrito, com os presidentes a serem acompanhados pelo secretário de Estado Antony Blinken e pelo ministros dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov. Depois, segue-se uma segunda sessão, mais abrangente, com conselheiros de ambos os lados.

Não há um tempo limite para o encontro, mas é esperado que dure entre quatro a cinco horas, sem qualquer pausa para comer, de acordo com a BBC. No final, haverá conferências de imprensa separadas, uma decisão tomada pela Administração Biden, que não quer dar palco ao Presidente da Rússia, ao contrário do que aconteceu há três anos, quando Trump, ao lado do seu homólogo russo pôs em causa a credibilidade dos serviços secretos norte-americanos, que acusaram Moscovo de interferir nas eleições presidenciais de 2016.