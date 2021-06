“Esta será a recessão mais profunda mas a mais rápida na recuperação” entre as quatro recessões que Portugal viveu desde a entrada na zona euro, comentou nesta quarta-feira Mário Centeno, na conferência de imprensa após a divulgação do boletim económico trimestral do Banco de Portugal que reviu em forte alta as projeções de crescimento da economia portuguesa.

As novas projeções de crescimento em Portugal – que apontam para um aumento do PIB de 4,8% em 2021 – significam que o Banco de Portugal “antecipou de forma significativa o momento em que a atividade económica regressa ao nível de final de 2019”. Previa-se que acontecesse apenas na segunda metade de 2022, mas agora Mário Centeno aponta para que isso aconteça no início desse ano.

O governado do Banco de Portugal afirmou, também, que “mercado de trabalho tem demonstrado uma resiliência notável” embora se tenham perdido 56 mil empregos no país devido à pandemia. Foram, sobretudo, jovens, pouco qualificados, a viver na região de Lisboa ou centro do país – e, predominantemente, tinham contratos a termo ou tempo parcial.

Por outro lado, os ganhos de postos de trabalho que existiram foram, sobretudo, pessoas mais qualificadas (pelo menos secundário). O emprego deve crescer 3,6% no conjunto dos três anos. A taxa de desemprego deverá baixar para 6,8% em 2023, o último ano deste horizonte de projeção.

